Am 12. April steht anlässlich der Frühjahrsmesse der erste verkaufsoffene Sonntag in Speyer in diesem Jahr an. Die Geschäfte in der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr offen.

Wie die Stadt mitteilt, sind keine Verkehrsbeschränkungen vorgesehen. Allerdings könne es sein, dass der Domplatz teilweise gesperrt wird, wenn das Verkehrsaufkommen „das vertretbare Maß“ übersteige. Dann bliebe die Zufahrt zu den Gaststätten „Domnapf“ und „Domhof“ gewährleistet, während der übrige Verkehr über die Kleine Pfaffengasse umgeleitet würde. Sicher ist: Die Buslinie 561 werde am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle werde in der Ludwigstraße eingerichtet. Fahrgäste sollten die Aushänge vor Ort beachten. Auch der Taxenstand in der Maximilianstraße könne in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Wegen der Frühjahrsmesse als „Besuchermagnet“ rät die Stadtverwaltung zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.