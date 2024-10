76 neue Wohneinheiten von den Baugenossen, 42 von Gewo Wohnen neben der Kirche St. Otto, 33 im Seppelskasten in Verantwortung des GSW – es tut sich was beim Wohnungsbau in Speyer. Dazu kommen zum Beispiel Großprojekte der Privatwirtschaft in der Waldstraße oder am Rabensteinerweg und große Pläne für die Konversionsflächen auf dem Normand-Sportplatz sowie in Speyer-Nord. Also wird alles gut in der Stadt, der vom Land seit Jahren ein „angespannter Wohnungsmarkt“ bescheinigt wird?

Christine Jacobsen-Zunker schüttelt den Kopf. Die Juristin ist seit vielen Jahren Rechtsberaterin im Mieterverein Ludwigshafen, der im Auftrag des Deutschen Mieterbunds auch Speyer und Frankenthal betreut. Sie kennt den Wohnungsmarkt in der Domstadt bestens und sagt: „Er wird auch danach angespannt bleiben. Die aktuellen Wohnbauprojekte decken nicht den Bedarf.“ Ein typischer Fall beim Mieterverein mit 4000 Mitgliedern sei, dass Mietern wegen Eigenbedarfs gekündigt werde und es diese dann in Speyer schwer hätten, etwas Neues zu finden. „Da ist meist nichts zu machen“, so Jacobsen-Zunker.

Lob für die Stadt Speyer gibt es von der Expertin dennoch: „Sie ist in unserem Gebiet die Stadt, die der Entwicklung am entschiedensten entgegenwirkt.“ Das sei unter der heutigen Oberbürgermeisterin wie unter deren Vorgänger so. Ein wichtiges Mittel sei das „Speyerer Bündnis für bezahlbares Wohnen“, in dem die wichtigsten Akteure vertreten seien. Sie könnten aber keine Wunder bewirken.

Daten und Fakten