Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Mitglieder der Lokalredaktion Speyer berichten in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es darum, wer entscheidet, was und wie die Zeitung berichtet.

Das ist heute eine zum Teil etwas nostalgische Folge dieser Reihe, denn sie beschreibt sozusagen klassische Arbeitsweisen, die heute schon teilweise nicht mehr gültig sind und womöglich bald nicht mehr gültig sein werden. Sie beschreibt aber auch weiterhin geltende Standards journalistischer Arbeit, auch vor dem Hintergrund neuer, virtueller Welten.

Es war auch ein Post in einem neuen Medium, in den sozialen Netzwerken nämlich, der mich zu diesen Zeilen hier motivierte. Alljährlich machen wir ja „zwischen den Jahren“ unsere Jahresrückblick-Seiten in den Bereichen Stadt, Land, Sport und Kultur. Als positive und für uns erfreuliche Reaktion darauf fand sich in den gängigen sozialen Netzwerken eben auch ein Dank für die Erwähnung der Neuausrichtung eines Vereins. Ausdrücklich und namentlich wurde den Autoren in Wort und Bild gedankt.

Redaktion bestimmt den Inhalt

Das war wohlgetan, traf aber eben den Sachverhalt nicht in vollständiger Weise. Denn die Entscheidung, dieses Thema überhaupt aufzugreifen und daran zu erinnern, fiel in der Redaktion. Es gibt nicht selten den Fall, dass ein(e) zuständige(r) Redakteurin beziehungsweise Redakteur zugleich Autorin/Autorin und/oder Fotografin/Fotograf eines Beitrags sind. Dann liegt alles in einer Hand. Wo das aber nicht der Fall ist, liegt die Verantwortung bei der Themenwahl und deren formaler Gestaltung allein in der Redaktion des betreffenden Ressorts. In der gedruckten Ausgabe sorgten Redakteurin oder Redakteur jahrzehntelang dann auch für die optische Gestaltung der Zeitungsseiten, waren deren Layouter im Rahmen der Grundkonstanten des RHEINPFALZ-Layouts. Wo ein Text steht, wie groß die Bilder sind und was sie zeigen: alles Entscheidungen der Redaktion.

Wie gesagt, das gilt nicht mehr unbedingt. Die gedruckte Zeitung ist längst nur noch einer von mehreren Verbreitungswegen der RHEINPFALZ-Inhalte aus Speyer und Umland. Website und App gewinnen an Bedeutung. Bei den Online-Artikeln lassen sich die Formate und Größen der Bilder nicht variieren, es gibt hier auch andere Regeln im Hinblick auf die Überschrift zum Beispiel. Denn die Nutzerin oder der Nutzer blickt hier ja nicht auf eine Zeitungsseite mit vielen Elementen auf einen Blick, sondern sieht auf die Überschrift und soll durch sie sofort verstehen, um was es geht. Bestenfalls soll damit zum Lesen angeregt werden.

Aber es bleibt die Aufgabe der Redaktion, auszuwählen und zu organisieren, über was die Zeitung in welcher Weise auch immer berichtet, durchleuchtet oder kommentiert.

Der Autor

Karl Georg Berg, 63, ist seit 2018 als Redakteur für die „Kultur Regional“ in der Speyerer Ausgabe der RHEINPFALZ zuständig. Kontakt: karl-georg.berg@rheinpfalz.de.