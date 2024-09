Anfang Oktober geht die neue Caritas-Tagespflege am Speyerer Priesterseminar an den Start. Interessenten können sich die Räume in der Petronia-Steiner-Straße bereits am Freitag ansehen. Der Caritasverband der Diözese betreibt dort schon zwei besondere Wohnprojekte.

Beim ersten Tag der offenen Tür vorige Woche waren die neuen Räume der Tagespflege noch ein bisschen kahl. Die gemütlichen Möbel werden erst in den nächsten Tagen geliefert.