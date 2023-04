Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keine Verlängerung der aktuellen Spielzeit über den 30. Juni hinaus – das hat der Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) am Donnerstag nach einer Vereinsbefragung entschieden. Wie in den Spielklassen gewertet wird, soll im Juni beschlossen werden. Für die lokalen Kicker bedeutet das, dass Spiele in dieser Saison noch unwahrscheinlicher werden, als sie es wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon waren. Es bleiben Unsicherheiten. Ein Stimmungsbild.

Holger Lorfing (Vorsitzender TuS Mechtersheim, Oberliga): „Wir haben auch für den Abbruch gestimmt, das ist aus unserer Sicht die einzig richtige Entscheidung. Dann kann