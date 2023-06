Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der AV 03 Speyer ist am Samstag gleich doppelt gefordert. Das Bundesliga-Team hat Saisonpremiere, zuvor hebt die Oberliga-Auswahl. Allerdings fehlen dem Deutschen Meister in der Neuauflage des vergangenen Finals zwei Stammkräfte. Dafür gibt es ein Comeback.

Mit zwei Wettkämpfen geht die Gewichtheber-Saison im Athletenheim des AV 03 Speyer am Samstag im Athletenheim weiter. Ab 16.30 Uhr geht es in der Oberliga Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal in dieser