Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hat im vergangenen Jahr knapp 18.700 Euro aus Nebentätigkeiten erhalten.

Insgesamt ist Seiler in 38 Gremien wie Aufsichtsräten oder Stiftungsvorständen vertreten. Das geht aus der Auflistung hervor, zu der Kommunalbeamte auf Zeit einmal pro Jahr verpflichtet sind. 22 davon stehen in Zusammenhang mit Seilers Hauptamt. Diese Sitzungsgelder gingen dann direkt auf das Konto der Stadt Speyer.

Vergütungen aus öffentlichen Ehrenämtern sind dagegen nicht ablieferungspflichtig. Die höchste Aufwandsentschädigung hat Seiler demnach mit 11.852,86 Euro als stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der Sparkasse Vorderpfalz bekommen. Aus Tätigkeiten im Kommunalen Rat sowie in Verwaltungsrat, Zweckverband und Kreditausschuss der Sparkasse hat sie zudem 1667,22 Euro an Sitzungsgeldern erhalten. Weitere Vergütungen kommen vom Deutschen Städtetag (2219 Euro) und vom Bezirksverband Awo Pfalz, wo Seiler stellvertretende Vorsitzende ist (3000 Euro). Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) hat im vergangenen Jahr 12.376 Euro Aufwandsentschädigung als Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses vom Bezirkstag Pfalz und 100 Euro aus dem Stiftungsrat des Historischen Museums erhalten. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), seit wenigen Wochen im Ruhestand, bekam laut Auflistung kein Geld aus Nebentätigkeiten.