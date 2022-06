Im Gewölbekeller des Weinmuseums schlug vor ziemlich genau 40 Jahren die Geburtsstunde der „Ruländer Akademie“. Mittlerweile gehören der Gemeinschaft mehr als 100 Weinbrüder und -schwestern an. Für den Ruländer hat Speyer eine besondere Bedeutung.

Neben der Erforschung und der Entwicklung der Ruländerrebe macht sich die Ruländer-Akademie die Geschichte der Weinkultur zur Aufgabe. Präsident Helmut Peter Koch weiß dabei immer wieder auf die Bedeutung von Speyer als Weinort bis ins Mittelalter und nicht zuletzt als Heimat von Johann Seger Ruland (1683 bis 1745) hinzuweisen.

Der in Frankfurt geborene Kaufmann heiratete 1705 die Tochter Anna Maria des wohlhabenden Speyerer Bürgermeisters Sigmund Heinrich Stegmann. Ruland erwarb 1709 einen Garten an der Ecke Ludwig-/Marienstraße. Hier züchtete und verbreitete er, darauf weist auch eine von der Akademie angebrachte Tafel hin, die nach ihm benannte Rebe.

Stadtgärtnerei hilft

Am 4. Mai 1883 begann die Geschichte des Weinbergs am Speyerer „Tafelsbrunnen“. Wer damals bei der Anlage des Weinbergs helfen wollte, der war mit 50 D-Mark dabei und durfte einen Weinstock stiften. Dafür gab es eine Erinnerungsurkunde sowie ein Wappenglas der Stadt Speyer, gefüllt mit Ruländer, und eine Speyerer Brezel. Seitdem genießt der mit 660 Rebstöcken auf elf Zeilen bepflanzte Weinberg, dessen Ertrag übrigens in den Bereich der Südlichen Weinstraße fällt, die fürsorgliche Pflege der Mitarbeiter der Speyerer Stadtgärtnerei.

Enttäuscht wurden die Weinfreunde, die, wenn auch nur im juristischen Sinne, Miteigentümer des Wingerts sind, von der ersten Ernte: Die Stare waren schneller als die Traubenleser. Im vierten Jahr konnten dann aber immerhin knapp tausend Liter des begehrten Jungfernweins auf 0,3-Liter-Fläschchen abgefüllt werden. Mit 65 Öchsle fiel er recht knochig aus. Die jährliche Ernte ist heute unterschiedlich und liegt zwischen 700 und 1900 Liter.

Marke soll bleiben

Eine verbriefte Weingabe gilt übrigens noch immer. Jedes Mitglied der Ruländer-Akademie erhält jährlich zwei Flaschen Ruländer aus dem Weinberg am „Tafelsbrunnen“. Sie gelten als Dank für die Unterstützung bei der Anlage des Wingerts, aber auch für das Engagement bei der jährlichen Lese im Weinberg. Ein familiäres Sommerfest im Kulturhof vereint regelmäßig die Weinbrüder und –schwestern in geselliger Runde.

Mit dem schon traditionellen Ruländerwettbewerb, der Prämierung von Ruländerweinen, sorgt die Akademie dafür, dass das Wort „Ruland“ auch langfristig ein Markenzeichen bleibt. Mehrtägige Exkursionen der Mitglieder führten bislang in alle bekannten und weniger bekannten Weinanbaugebiete Deutschlands sowie ins angrenzende Ausland.

Am Freitag große Feier

Die Zuversicht für die weitere Existenz der Gemeinschaft beruht für Präsident Helmut Peter Koch auf der wachsenden Aufmerksamkeit, die die Ruländer-Akademie genießt. Sie liegt aber auch in der Aufmunterung begründet, die man von Winzern und Weinfreunden und von offiziellen Vertretern des Weinbaus und der Weinwirtschaft erfährt, erklärt der Präsident, der mit den anderen Mitgliedern am Freitag im Martin-Luther-King-Haus das 40-jährige Bestehen der Gemeinschaft feiern will.