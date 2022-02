Rund 40 Personen haben Anfang Februar an einer digitalen Veranstaltung der Stadt teilgenommen, in der sich Bürger über die künftigen Projekte im Stadtteil Süd informieren konnten. Eines davon: der Neubau der Closwegbrücke.

Die im Jahr 1966 erbaute Closwegbrücke ist die wichtigste Verbindung zwischen dem Stadtteil Vogelgesang und dem Zentrum. „Wir werden im Herbst mit den Arbeiten beginnen. Zunächst wird die alte Brücke abgebrochen, bevor eine neue errichtet wird“, sagte Boris Egem vom Landesbetrieb Mobilität. Lediglich an einem Wochenende und einer zusätzlichen Nacht werde die B39 dafür voraussichtlich gesperrt werden müssen. Die Bundesstraße wird sonst auf Höhe der Baustelle auf Tempo 50 begrenzt und die Fahrstreifen verengt. Den Bürgern besonders wichtig war, während der Bauzeit an der Grundschule Verkehrssicherheit zu schaffen sowie die Anwohner zu entlasten. „Diesem Anliegen werden wir mit Hilfe der Polizei und des Ordnungsamts nachkommen“, versprach Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Fuß- und Radsteig bis Jahresende fertig

Während der Erneuerung der Closwegbrücke entsteht auch eine Fuß- und Radwegbrücke. „Wir können im Frühjahr mit dem Bau beginnen“, berichtete Florian Benner, Abteilungsleiter Tiefbau, Verkehrsplanung und ÖPNV, und ergänzte: „Wir werden aber nicht ganz fertig werden, bis die Arbeiten an der Closwegbrücke beginnen.“ Für diese Baustelle besteht die Notwendigkeit, die B39 an vier Nächten zu sperren. Zum Jahresende soll der Fuß- und Radsteg fertig sein.

Steffen Schwendy, städtischer Projektleiter „Soziale Stadt Speyer-Süd“ freute sich darüber, dass viele Erwachsene und Kinder sich mit Vorschlägen an der Planung des Spielplatz am Priesterseminar, direkt am Fuß des neuen Fuß- und Radstegs, beteiligten. Nun liegen Entwürfe vor. „Wir wollen den schönen Baumbestand und die Rampe des neuen Stegs mit einbeziehen“, erklärte Schwendy. „So entstehen unterschiedliche Bereiche auf dem Gelände, denen wir verschiedene Nutzungen zuteilen wollen: Spielgelegenheiten für Kleinkinder, einen inklusiven Kletter- und Rutschbereich sowie Bänke und Outdoor-Fitnessgeräte für die Erwachsenen.“ Besondere Begeisterung entwickelte sich für die Doppelschaukel und das Wackelpferd – Elemente, die den Spielplatz von anderen abheben sollen. Gebaut wird im vierten Quartal des Jahres. Mit der Eröffnung des Stegs soll der Spielplatz nutzbar sein.

Infos im Internet

Die Stadt will in Kürze eine ausführliche Dokumentation der Veranstaltung auf den Websiten www.speyer.de und www.speyersued.de veröffentlichen.