Was Leser ärgert: Eine Leserin beobachtet, wie die Stadtgärtnerei im Mai Bäume kappt, obwohl das laut Bundesnaturschutzgesetz in der Brutzeit verboten ist. Die Stadt erklärt, dass auf eine andere Bürgerbeschwerde reagiert wurde und dass der Einsatz erlaubt gewesen sei.

„Die Arbeit der Stadtgärtnerei wird häufig gelobt. Es gibt jedoch auch genug Wermutstropfen.“ So beginnt die E-Mail von RHEINPFALZ-Leserin Beate Bukowski, der sie ein Foto angehängt hat. Darauf ist ein Fahrzeug abgebildet, dessen Besatzung am Parkplatz in der Neufferstraße Ecke Hilgardstraße augenscheinlich Arbeiten an Bäumen durchführt. „Warum beschneidet die Stadtgärtnerei Bäume zur Hauptbrutzeit?“, so Bukowski.

Die Pressesprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, hat dafür eine Erklärung: „Das Bundesnaturschutzgesetz lässt Ausnahmen beim Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern zu“, sagt sie auf Anfrage. Im Bundesnaturschutzgesetz ist, wie von Beate Bukowski richtig festgestellt, in Paragraf 39 festgehalten, dass Bäume, Hecken oder auch Gebüsche, die in bestimmten Bereichen stehen, zwischen dem 1. März und 30. September nicht beschnitten werden dürfen.

Sprecherin: Freier Luftraum nötig

Dort stehen auch die von Eschenbach angesprochenen Ausnahmen: „Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte“, heißt es darin in Absatz 5. Eine weitere Ausnahme könne gemacht werden, wenn die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Laut Straßenverkehrsordnung sind Fahrzeuge von einer Höhe bis zu vier Metern für den Straßenverkehr zugelassen, erklärt Eschenbach. Daraus ergebe sich für die Stadt „die Pflicht zum Freischneiden des Luftraums über den Straßen“. Die Pressesprecherin spricht von einem freien Luftraum von viereinhalb Metern, der „schon allein für Müllautos, die in die Straße müssen, und Rettungsfahrzeuge wie Feuerwehr und Krankenwagen benötigt“ werde.

Käme die Stadt dieser Pflicht nicht nach und es würden Schäden an den Fahrzeugen entstehen, könne die Verwaltung dafür haftbar gemacht werden. Warum das nicht im Winter gemacht wird, begründet Eschenbach wie folgt: „Im belaubten Zustand können die Bäume besser auf die entstandenen Astungswunden reagieren als in der Winterruhe.“ Außerdem sei besser erkennbar, wie weit Äste in den Verkehrsraum hinein ragen.

Nicht die einzige betroffene Straße

Eschenbach nennt einen weiteren Grund für die Arbeiten in der Hilgardstraße: Im Frühjahr sei eine Beschwerde eingegangen, dass die dortigen Straßenlaternen zu stark zugewachsen seien. Im Vorfeld solcher Arbeiten werden die Bäume auf Nistmöglichkeiten geprüft, versichert Eschenbach. „Der beauftragte Kollege, der die Arbeiten durchgeführt hat, hat eine Ausbildung zum Fachagrarwirt Baumpflege mit bestandener Prüfung und ist im Artenschutz geschult“, sagt sie. Auch in der Geisselstraße und am Stöckelgraben wurden kürzlich Bäume beschnitten.