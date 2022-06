400 Kreise und kreisfreie Städte gibt es in Deutschland. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat ihre Dynamik untersucht. Speyer ist Dritter. Warum hängt die Stadt all ihre Nachbarn ab?

Kiel, Tirschenreuth in der Oberpfalz, Speyer. Das ist die „Top 3“ des „Dynamikrankings“ des IW. Wer vorne steht, weise in den vergangenen beiden Jahren eine „positive Regionalentwicklung“ auf. Im ebenfalls errechneten „Niveauranking“, das 14 Kennwerte aus den Bereichen Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität umfasst, springt immerhin Platz 80 für die Domstadt heraus. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ordnet die Platzierungen „ihrer“ Stadt in beiden Bereichen als „hervorragend“ ein. Sie sieht die Bemühung um die Attraktivität der Stadt „Früchte tragen“.

Aber was wird genau gemessen im Dynamikranking, in dem Speyer so hervorragend abschneidet? Auch hier geht es um dieselben 14 Indikatoren, aber eben im Vergleich der aktuellsten Werte mit den Referenzjahren 2018 beziehungsweise 2019. So könne eine Entwicklung abgebildet und eine erstmals so gestellte Frage beantwortet werden: „Wie hat die Corona-Pandemie Deutschlands Regionen verändert?“

Glanz bei der Lebensqualität

Speyer glänzt vor allem bei der Kategorie „Lebensqualität“ mit Platz zwei bundesweit. Ein solider Platz sechs bei der Wirtschaftsstruktur hinzugenommen, lässt auch den bescheidenen Rang 235 beim Arbeitsmarkt verkraften, um im Miteinander aller Werte auf die Bronze-Position zu kommen. Die dritthöchste Ärztedichte, der dritthöchste Anteil naturnaher Fläche an der Gemarkung und vor allem die positive Differenz zwischen Zu- und Wegzügen bei jüngeren Bevölkerungsgruppen sind dabei die Pfunde bei der Speyerer Lebensqualität. Das bundesweit beste Verhältnis weist Speyer dabei bei den 30- bis 50-Jährigen auf; bei den 25- bis 30-Jährigen landet die Domstadt noch auf Platz drei.

Das sehr positive Verhältnis von Gewerbe-An- und -Abmeldungen beschert Speyer noch einen Platz drei beim Indikator „Gewerbesaldo“, der zur Rubrik „Wirtschaftsstruktur“ zählt. Ansonsten sind die Speyerer Rangplätze bei den Einzelwerten eher unauffällig-mittelmäßig. Das ist der Vor- und zugleich der Nachteil von solchen Rangfolgen: Sie nehmen viele Kriterien in den Blick, aber letztlich sind sie reine Mittelwert-Rechnereien mit teilweise zufälligen Ergebnissen.

Also, Vorderpfalz-Kenner aufgepasst! Speyer landet auf Platz drei von 400 im Ranking. Der benachbarte Rhein-Pfalz-Kreis erreicht nur den bescheidenen Platz 336, für die Stadt Ludwigshafen (392.) und den Kreis Germersheim (396.) sieht es sogar noch trüber aus. Aber deckt sich das mit den Wahrnehmungen etwa der Vorderpfalz-Pendler? Sind die Unterschiede wirklich so groß? Wenn andere Kennwerte gewählt würden, könnte die Sache sicherlich ein bisschen anders aussehen.

Im Netz

Details zur Studie unter www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/default-3436aa36a7.html