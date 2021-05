Die Vereinten Nationen (UN) haben den 20. Mai vor drei Jahren zum „Weltbienentag“ ausgerufen. Man muss auch gönnen können, denkt sich RHEINPFALZ-Biber Nils Nager – zumal Biber schon seit zwölf Jahren dank einer Tierschutzorganisation aus den USA ihren Ehrentag am 7. April feiern. Für die Bienen gibt es in der Domstadt aber sogar besondere Hotels.

Zugegeben, vom Weltbienentag hat Nils erst in dieser Woche von seinen Kollegen, den Hochwasserschützern der Deichmeisterei Speyer, erfahren. Die Dammbauer lieben die mehreren Hundert Wildbienenarten hierzulande, weil sie mit dem Bestäuben dazu beitragen, unzählige Blütenpflanzen zu erhalten. Kräuter mit leckerem Nektar wachsen auf den Rheindeichen, aber auch bei Nils’ Biberburg. Der RHEINPFALZ-Reporter ist als Staudamm-Erbauer selbst weithin anerkannter Hochwasserschützer.

Die Mitarbeiter der Deichmeisterei, die zur Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt gehören, sind außerdem stolz darauf, dass sie mehrere Insektenhotels am Rheindamm aufgestellt haben. In den Nisthilfen legen zahlreiche Wildbienenarten ihre Eier mitsamt Blütenpollen ab. Aus den Eiern schlüpft dann die nächste Bienengeneration. Wer selbst ein Insektenhotel bauen will, kann sich bei der Deichmeisterei unter Telefon 06232 6702-24 erkundigen, wie das funktioniert.