Sie steigert vielleicht indirekt die Produktivität bei Hutchinson PFW: Werkskatze Miu sorgt für gute Laune beim Personal. Sie ist nicht das einzige Tier auf dem Firmenareal.

Die Speyerer Flugzeugwerke, heute unter dem Namen Hutchinson PFW firmierend, sind mit mehr als 1500 Mitarbeitern nicht nur Speyers größter industrieller Arbeitgeber. Ihr Werksgelände zwischen Flugplatz und Rheinhafen gehört auch zu den größten gewerblichen Grundstücken – und es weist neben zahlreichen Gebäuden und Verkehrsflächen einen außergewöhnlichen Tierbestand auf.

Legendär auf dem mehrere Hektar großen Areal entlang der Straße Am Neuen Rheinhafen sind zum Beispiel die Hasen. Echte Feldhasen, in der dicht besiedelten Vorderpfalz längst selten geworden, hoppeln zwischen den Hallen umher. Sie sind auch auf den üppigen Grünflächen des angrenzenden Flugplatzes mit seiner fast zwei Kilometer langen Landebahn zu sehen und wechseln möglicherweise je nach Laune zwischen den Standorten. Es gebe zudem eine feste Population insbesondere zwischen zwei Hallen – und den „Werkshasen“, wie Insider berichten.

„Das ist unser Hoppel“, sagt Sabine Meyer und lacht. Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Luftfahrtzulieferers kümmert sich nicht nur um dessen menschliche Belegschaft, sondern kennt sich auch mit den Tieren auf dem Gelände aus. Der Feldhase – eigentlich aus einer sehr scheuen Art stammend – sei als Bewohner des Betriebsgeländes vergleichsweise zutraulich geworden. Er halte sich äußerlich unaufgeregt zwischen den Produktionsstätten auf, in denen unter anderem Rohr- und Leitungskomponenten für bedeutende Flugzeugmodelle entstehen. Einmal habe sie ihn sogar streicheln dürfen, erzählt Meyer. Sie sei es auch gewesen, die gerufen wurde, als einmal der Tod des großen Tieres befürchtet wurde, das wie von einem Lkw angefahren da lag. Sie schaute sich die Sache genauer an und stellte fest: „Der hat nur in der Sonne gepennt.“

Arztbesuch wird fällig

Noch mehr die Emotionen vieler PFWler weckt jedoch Katze Miu, die ebenfalls seit vielen Jahren auf dem Gelände lebe. Sie gehört praktisch zum Inventar. Derzeit läuft eine Spendenaktion für das Tierchen, nachdem kürzlich ein Tierarztbesuch fällig geworden war, wie Meyer berichtet. Kennern der Katze war aufgefallen, dass ihre Augen ungewöhnlich tränten. Es wurde ein Milbenbefall befürchtet. Mit Hilfe des Tierschutzvereins Streunerpfoten Südpfalz wurde die Mieze eingefangen, was an sich schon fast ein Staatsakt war. Es wurde eine Lebendfalle aufgestellt und mit Kamera überwacht. Als Miu endlich drinnen war, wurde schnell reagiert, damit sie nicht so lange in der ungewohnten Situation verharren musste.

Den Tierarztbesuch – Ergebnis laut Meyer: „außer dass ein Zähnchen fehlt, ist Miu kerngesund“ – habe am Ende sogar PFW-Geschäftsführer Andreas Fehring privat bezahlt, aber Spenden würden weiterhin angenommen. Der Betriebsrat hat darauf in einer internen WhatsApp-Gruppe hingewiesen. Aus der Miu-Perspektive heißt es darin etwa: „Da ich leider keine Krankenversicherung habe, findet ihr beim Betriebsrat eine Spendendose, in die ihr gerne ein paar Mäuse für Futter und Tierarztkosten für mich einwerfen könnt.“ Davon werde regelmäßig Gebrauch gemacht, berichtet Meyer. Es seien sogar schon Scheine drinnen gewesen. „Die Leute hier haben das Herz am rechten Fleck“, sagt sie über „ihre“ PFWler.

Pflegeleichtes Tier

Das Geld werde an eine Mitarbeiterin des Werksschutzes weitergegeben, der an der PFW-Pforte die Verantwortung trägt. Dort komme Miu immer wieder vorbei, könne sich Futter abholen und auch mal auf einem Stuhl mit Decke ein Nickerchen halten. „Sie ist sehr pflegeleicht“, erzählt die Frau, die privat das Tierfutter kauft und zusammen mit ihren Werksschutz-Kollegen von der Firma Ziegle nach Miu schaut. Gerade bei der Frühschicht habe die Katze einige Mitarbeiter-Freunde, zu denen sie jeden Morgen komme. „Insgesamt ist sie aber eher scheu. Vor Fremden rennt sie weg.“ Geklärt ist inzwischen auch die Frage, woher Miu kam: Sie ist wohl Badnerin und sei vor zwölf Jahren in Karlsruhe gechippt worden. „Wahrscheinlich ist sie irgendwann mal als blinder Passagier in einem Lkw ins Werk gelangt“, vermutet Meyer.

Miu wird übrigens nicht nur vom PFW-Personal heiß und innig geliebt. Seit einigen Wochen interessiere sich ein Kater auffällig für sie und komme immer wieder vorbei, berichten Betriebsrat und Werksschutz. Der Streuner wurde Baghira getauft und über den Tierschutzverein auch erst mal zum Tierarzt gebracht.