Freude haben die Lockerungen für Sport in Innenräumen bei Vereinen und öffentlichen Anbietern ausgelöst. Bei der Leiterin des Tanzwerks im Ziegelofenweg, Silvia Rumpf, kam die Ernüchterung direkt danach. Und auch bei den Vereinen in Speyer und im Umland ist man verhalten, was die Umsetzung angeht.

Als „sehr herben Rückschlag“ bezeichnet Rumpf das, was sie von einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes erfuhr. „Wir benötigen von allen Teilnehmern einen negativen Schnelltest“,