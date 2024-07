In unserem Leben etabliert sich immer mehr die Künstliche Intelligenz (KI). Sie soll und kann sicher in vielen Bereichen Aufgaben und Arbeitsabläufe übernehmen, vereinfachen oder unterstützen. Wer schon mal mit KI gearbeitet hat, ist zum Beispiel überrascht, wie einfach sich Texte aller Art in Sekundenschnelle erstellen lassen. Ob Neujahrsansprachen oder Bewerbungen – KI-basierte Schreiben findet man heutzutage überall. Selbst mancher Literaturpreisträger gibt offen zu, einen Teil seines Textes mit Hilfe der KI erstellt zu haben.

Was für Texte gilt, ist gleichermaßen auch zum Erstellen von Bildern geeignet – und spätestens da schaue ich als professioneller Pressefotograf genau hin. Liebe Leserinnen und Leser, ich kann Sie aber erst mal beruhigen. Fotoaufnahmen einer Lokalzeitung sind sehr spezifisch. Die Menschen, die auf den Bildern abgelichtet werden, sind meistens in ihrem Umfeld bekannt. Eine KI ist – und ich glaube noch auf lange Zeit – nicht in der Lage, Fotos einer Veranstaltung wie eines Chorkonzerts oder eines Fußballspiels so zu erstellen, dass das Foto die tatsächlichen „Akteure“ und den Veranstaltungsort abbilden würde.

Klaus Landry Archivfoto: Lenz

Als Pressefotograf einer Lokalausgabe dokumentiere ich Zeitgeschichte, die nicht zusammengewürfelt aus Pixeln am Computer entstehen kann.

Andererseits: In der Werbung werden uns sicher immer mehr Bilder und Filme begegnen, die künstlich generiert wurden. Gefährlich und viel problematischer ist aus meiner Sicht die Veröffentlichung „fiktiver“ Bilder in den sozialen Medien. Dort können sie sich unkontrolliert verbreiten und beim Betrachter ein falsches Bild der tatsächlichen Ereignisse wiedergeben. So lassen sich bewusst Eindrücke und Meinungen manipulieren.

Als gelernter Fotograf verzichte ich selbst bei meinen Aufnahmen mit meiner Kamera auf künstliche Unterstützung. Ich wähle Belichtungszeit, Blendenöffnung und ISO-Einstellung immer manuell aus, und ich benötige für ein gutes Foto auch keine KI. Seien Sie aufmerksam beim Beurteilen von Fotos. Ich kann Ihnen versichern: Auch die Redaktion ist es. Und für meine Bilder in der „Speyerer Rundschau“ gilt: Wenn „Landry“ dransteht, dann ist das auch „Made by Klaus Landry“!

Zur Person

Klaus Landry (58) aus Dudenhofen ist seit mehr als 35 Jahren mit Leidenschaft als Fotograf für die RHEINPFALZ unterwegs. Er ist erreichbar unter fotograf@t-online.de.