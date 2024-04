Die Innenstadtoasen sind eine gute Sache. Auch wenn sie „nur“ temporärer Natur sein sollen, kann man daraus etwas lernen.

Es geht gar nicht primär um etwas mehr oder etwas weniger Grün – das überzeugendste Argument für die Holzmöbel sind die zusätzlichen Sitzgelegenheiten: Sie fehlen in Speyers beliebtester Fußgängerzone. Wo eine Bank oder ein Sitz zur Verfügung steht, da lässt sich meist schnell jemand nieder, und sei es nur, um durchzuatmen oder ein Eis zu schlecken. Umstritten sind die Oasen jedoch wegen ihrer Optik und ihrer teils provisorisch wirkenden Machart. Was also tun? Wenn irgendwann feste Oasen aus geeignetem Material daraus würden, idealerweise auf das Erscheinungsbild der Prachtstraße abgestimmt, wäre der Vorteil genutzt und der Nachteil behoben. Auch die Hauptsorge des Architekten, der in den 1980er-Jahren den Bereich samt Postplatz umgestaltet hat, käme nicht zum Tragen: Es ginge ohne Bäume, die die Sichtachse zum Dom stören könnten.