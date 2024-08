Frau Edelmann, ist der Industriehof nicht nur ein baufälliges Ensemble alter Industriegebäude?

Oh, eine lustige Ansicht! Für mich ist der Industriehof der „junge“ und kreativste Stadtteil Speyers. Seit der Eröffnung des Industriehof-Gartens entsteht hier stetig neues urbanes Leben mit Gastronomie, Ateliers, Musikclubs und Festivals.

Warum ist es ein Glücksort für Sie?

Kreative und Köche haben sich zu Kfz- und Karosseriebetrieben gesellt. Mich zieht dieses Miteinander der unterschiedlichen Gewerke sehr an. Ich erlebe Speyer dort dynamisch, jung und „perfekt improvisiert“ – ein schöner neuer Kontrast zur historischen Innenstadt. Und wenn der Sonnenuntergang die Backsteinmauern in warmes Licht taucht, dann ist mein Glücksmoment.

Das kann der Speyerer bei einer Führung durch den Industriehof noch neu entdecken?

Beim Rundgang probieren wir uns in kurzer Zeit von Speyerer Kaffee und Bier über Streetfood bis nach Italien durch den Industriehof. Dazwischen besuchen wir Künstlerinnen, die sich über den Industriedächern inspirieren lassen – und die auch uns inspirieren werden!

Zur Person

Katja Edelmann aus Speyer ist Gästeführerin und Autorin des Buches „Glücksorte in und um Speyer“.



Termine

Katja Edelmann bietet am Freitag, 30. August, Samstag, 28. September, und Freitag, 11. Oktober, die nächsten „Glücksorte-Spaziergänge“ durch den Industriehof an. Die ersten beiden Termine waren schon Anfang August ausgebucht, die städtische Tourist-Info informiert über Buchungsmöglichkeiten. Zu den dreistündigen Spaziergängen gehören jeweils Besuche in fünf Betrieben. Kosten: 35 Euro.