Im Speyerer Dom ist in dieser Woche eine besondere Lieferung angekommen: Christopher Wolf vom Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem hat 30 Liter Olivenöl gebracht, die am Montag zum Einsatz kommen werden. Dabei spielt auch der Speyerer Bischof eine wichtige Rolle.

Das Olivenöl für den Speyerer Dom sieht aus wie handelsübliches Olivenöl, das es auch in Supermärkten zu kaufen gibt. Verpackt ist es in einem großen, goldfarbenen Metallkanister. Auch ein paar grüne Fläschen hat Christopher Wolf an diesem Tag mit in die Domsakristei gebracht. Darauf klebt jeweils ein schön verzierter Aufkleber mit der Aufschrift „Natives Olivenöl extra aus dem Westjordanland, Palästina“. „Es schmeckt auch sehr gut“, versichert Wolf. Wie normales Olivenöl, das zum Beispiel gut zum Salat passe. Salat wird mit diesem Öl aber nicht angemacht. Es wird für etwas anderes gebraucht.

Bei dem Olivenöl handelt es sich nämlich um die Grundlage für die sogenannten Heiligen Öle. In der katholischen Kirche kommen sie als Chrisam, Krankenöl oder Katechumenöl etwa bei Taufe, Firmung, Krankensalbung oder Priesterweihe zum Einsatz. Kinder oder Erwachsene können damit gesalbt werden. Da das Salben mit Öl zur Zeit der Bibel nur Königen vorbehalten war, bringt die Salbung mit Chrisam zum Ausdruck, dass alle Menschen eine „königliche“, unantastbare Würde besitzen. Zuvor muss das Chrisam-Olivenöl noch zubereitet werden.

Bischof mischt Öl

Die Zubereitung übernimmt in Speyer Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Am kommenden Montag wird er um 17 Uhr in der sogenannten Chrisammesse im Dom das Olivenöl mit weiteren Zutaten – etwa ätherische Öle – nach dem Rezept eines Apothekers mischen, und es anschließend weihen. Eingeladen sind zu diesem Gottesdienst alle Geistlichen aus dem Bistum Speyer. Sie können sich im Anschluss an den Gottesdienst Öl abfüllen und mit in ihre Kirchengemeinden nehmen, wo sie dann wiederum mit dem geweihten Öl Kinder taufen oder Kranke salben können. „Die Herkunft des Öls bekräftigt diese Symbolhandlungen nochmals“, macht Domdekan und Domkustos Christoph Kohl deutlich, „weil es aus dem Geburtsland von Jesus Christus stammt.“

Christopher Wolf vom Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, der das Olivenöl seit vielen Jahren als Grundlage für die Heiligen Öle spendet, hat die Kanister und Flaschen in der Domsakristei an Kohl übergeben. Der 47-Jährige ist Leitender Komtur, also Leiter der Bistumsgruppe des Ritterordens im Bistum Speyer, die 40 Mitglieder habe. Die Aufgabe des Ritterordens, der 1868 von Papst Pius IX. gegründet wurde und weltweit rund 30.000 Mitglieder hat, ist es, Christen im Heiligen Land zu unterstützen.

Ritterorden hilft Christen in Israel

Dazu gehört laut Wolf vor allem die finanzielle Unterstützung vor Ort. „Wir wollen ein Zeichen setzen, das sagt: Ihr seid nicht allein“, erklärt der Leitende Komtur, der seit 2010 Mitglied des Ritterordens ist. So finanziere der Orden einen wesentlichen Teil des Haushalts des Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, der Erzbischof und Vertreter von Papst Franziskus im Heiligen Land ist. Unterstützt werden demnach vom Orden auch mehr als 40 Schulen, Krankenhäuser und Hospize, die katholische Universität in Bethlehem und die Pfarreien vor Ort. „Wir sind keine Geheimgesellschaft“, sagt der Leitende Komtur Wolf. „Wir haben einfach eine moderne Aufgabe, die in einem alten Gewand verkleidet ist.“