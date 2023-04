Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vielzahl an Baustellen in Speyer belastet den Verkehr. Doch kaum verschwinden an einer Stelle die rot-weiß gestreiften Hinweisschilder, scheinen sie an einer anderen wieder aufzutauchen. Die RHEINPFALZ erklärt, warum man die Stadt manchmal vor lauter Baustellen nicht mehr sieht und was künftig besser werden soll.

Die B39 ist zum Teil gesperrt, auch die Obere Langgasse, die Hafenstraße und der Hirschgraben sind von Baustellen betroffen. Warum gibt es so viele in Speyer?

Verschiedene Auftraggeber,