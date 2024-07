Die Ferien sind angebrochen und damit die Zeit für die RHEINPFALZ-Sommerinterviews. In diesem Jahr geht Ellen Korelus-Bruder dahin, wo Speyerer fröhlich sind und feiern. Am Wochenende hat sie ganz zufällig Robert Kern (75) mit seiner Frau beim Brezelfest am Schwarzwaldhaus getroffen.

Herr Kern, gibt es für Sie ein Leben ohne Brezelfest?

Nein, auf keinen Fall. Ich lebe seit 27 Jahren in Speyer