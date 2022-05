Im Frühjahr 1912, noch bevor die Gebrüder Eversbusch ein Jahr später in Speyer die Pfalz-Flugzeugwerke gründeten, wollte die Allgemeine Fluggesellschaft Berlin in der Provinz vorführen, was sie zu bieten hatte. Doch das lief nicht gut.

Über das „Erheben“ der zwei zuvor auf dem Festplatz aufgestellten Bleriot-Eindecker und Farman-Doppeldecker schrieb damals die „Speierer Zeitung“. Demnach gingen an diesem Sonntag im Jahr 1912 Menschenmassen durch die Stadt. Auch viele Leute aus dem Umland waren gekommen. Feuerwehr und Pionierbataillon hatten den Ort des Ereignisses – das heutige Freigelände des „Bademaxx“ – abgesperrt. Wer das Spektakel aus der Nähe erleben wollte, hatte an elf Kassenstellen Eintrittspreise zwischen 30 Pfennig und einer Mark zu entrichten. „Tausende von Neugierigen taten es“, hieß es in der Zeitung.

Feuerwehr wollte Schaden beheben

„Nachdem der Pilot des Eindeckers, der bayerische Fluglehrer für Offiziere, Ingenieur Krastel, den Aufstieg witterungsbedingt mehrmals verzögert hatte, nahm er gegen 7 Uhr am Nachmittag unter dem Jubel der Menge seinen Platz ein. Die Maschine trat nunmehr in Aktion, der Propeller drehte sich mit unheimlicher Geschwindigkeit und der Apparat nahm Anlauf zum Aufstieg“, heißt es weiter. „Doch kaum war er 20 Meter dahingefahren, machte er eine Drehung nach links und lag mit dem rechten Flügel auf der Erde. Der Gummireifen am linken Rad war geplatzt. Ein Feuerwehrmann versuchte den Schaden zu beheben, doch vom Aufstieg konnte keine Rede mehr sein.“

Das versetzte die erwartungsfrohen Zuschauer wohl in Rage, denn weiter hieß es: „Die Menge geriet in erbitterte Stimmung. Sie johlte, pfiff, und als die militärische Absperrmannschaft abmarschiert war, stürmte sie von allen Seiten heran. Unter dem Geschrei von Tausenden wurde das Flugzeug ins Zelt auf dem Festplatz verbracht.“ Einige Löcher hatte das Eindecker von Messerstichen erboster Zuschauer und von Steinwürfen. Das Blatt kommentierte: „Wenn man bei einem solch günstigen Wetter nicht fliegen kann, kann man überhaupt nicht fliegen“. In einem Zeitungsinserat teilte die Stadtverwaltung mit, dass „dieser Berliner Gesellschaft der städtische Festplatz mit sofortiger Wirkung entzogen wird. Das Eintrittsgeld wird zurückgezahlt“.