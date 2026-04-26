Schluss, aus, fertig – die Tischtennissaison ist beendet. Naja, zumindest gilt das für die meisten Mannschaften.

Der TSV Speyer feiert nach einer grandiosen Saison den Aufstieg in die 2. Pfalzliga Ost. Während die Relegation für die 2. Pfalzliga West abgesagt wurde, weil genügend Plätze in dieser Liga für die Vizemeister der Bezirksoberligen und den Tabellenachten der West-Pfalzliga vorhanden sind, muss der Verfolger des TSV Speyer in die Relegation. In Germersheim spielen so der TTC Klingenmünster, der TV Colgenstein-Heidesheim II und die Lokalmatadoren vom TTC Germersheim II aus, wer künftig in einer Liga mit dem TSV Speyer spielt. Für die Speyerer ein Riesenerfolg, an dem sie über Jahre immer wieder ganz knapp vorbeigeschrammt sind.

Als Meister der Bezirksliga, mit am Ende drei Punkten Vorsprung hat der TTV Otterstadt II sich den Aufstieg in die Bezirksoberliga gesichert. In der kommenden Saison spielen nunmehr zwei Teams des TTV Otterstadt in der Bezirksoberliga.

Speyers Zweite mit Chancen

Der ASV Harthausen kann sich als Meister der Bezirksklasse Nord jedenfalls über den Aufstieg in die Bezirksliga freuen. Als fixer Absteiger in die Kreisliga steht hingegen der TSV Speyer III fest. Der TSV Speyer II ist der reinen Lehre nach Teilnehmer der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Als Tabellenzweiter spielen sie, sollte es nicht zu Abmeldungen in den Ligen darüber kommen, gegen den Vizemeister der Süd-Staffel, ASV Arzheim, und den Achten der Bezirksliga TTC Germersheim III. Die Entwicklungen der Aufstiegsrunden sind derzeit vielfältig, weil Mannschaften in den Spielklassen darüber immer wieder abmelden, was zu Verschiebungen in den jeweiligen Spielklassen führt und damit zum Ausfall der Aufstiegsrunden. Ob diese stattfindet, wird sich in den kommenden Tagen klären.

Als Aufsteiger in die Bezirksklasse steht als Vizemeister der Kreisliga Nord-Ost auch der TTV Otterstadt III fest. Sie liefen mit fünf Zählern Vorsprung deutlich vor dem ASV Harthausen II im Saisonziel ein und krönen die starke Saison der Otterstädter.

Als Meister der Kreisklasse A Nord-Ost hat sich der ASV Waldsee II einen Platz in der Kreisliga gesichert. Da jedoch genau der Sprung von der Kreisklasse in die Kreisliga ein sportlich großer ist, denn dann wird statt mit vier mit sechs Akteuren gespielt, bleibt es wie jedes Jahr spannend, ob die Zweite des ASV Waldsee diesen Schritt wagt.