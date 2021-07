Normalerweise wohnen Biber-Kinder bei ihren Eltern im Bau und Menschen-Kinder bei ihren Eltern im Haus oder in der Wohnung. „So viel Glück hat aber nicht jeder“, hat mir Mama Naglinde mal gesagt, als wir am Speyerer Tierheim vorbeigekommen sind. Dort leben Tiere wie der Mischlingshund Veit, der seit langer Zeit darauf wartet, von einer neuen Familie adoptiert und aufgenommen zu werden. Veit ist sieben Jahre alt und hat fast die Hälfte seines Lebens im Tierheim verbracht. Er ist sportlich und verspielt, er liebt Suchspiele und lange Spaziergänge, erzählt uns Christian Rupp, Leiter des Speyerer Tierheim. „Die gängigen Kommandos beherrscht er ohne Probleme, er ist lernwillig und sehr intelligent.“ Trotzdem findet Veit keine neue Familie. Die alte habe ihn nicht gut behandelt. Deswegen hat Veit heute ein bisschen Angst vor Fremden und in stressigen Situationen. Damit er bald eine Familie findet, hat der Deutsche Tierschutzbund Veit nun zum „Tierheim-Tier des Monats August“ gekürt. So soll er bekannt werden und hoffentlich doch noch eine Familie finden. Mama sagt, wir dürfen Veit nicht aufnehmen. Sie hätte schon viel mit uns Biber-Kindern zu tun. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch im Tierheim unter Telefon 06232 33339 melden.