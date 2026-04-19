Die St.-Georgen-Gasse in der Altstadt wird nach Arbeiten der Stadtwerke Ende April oder Anfang Mai wieder freigegeben. Angefangen hatte das Projekt im September.

„Die Arbeiten im Untergrund waren bis 3. Dezember 2025 erledigt“, erklärt eine Sprecherin der Stadtwerke auf Anfrage. Erst jetzt könne aber das Pflaster wieder befestigt werden. Es habe abgewartet werden müssen, „bis die Temperaturen wieder sicher zweistellig sind“, erläutert sie. An stark beanspruchten Stellen werde mit einem sogenannten Zwei-Komponenten-Kleber gearbeitet, der vor Ort gemischt werde. „Für eine Garantie fordert der Hersteller diese äußeren Bedingungen.“ In den kommenden Tagen würden die Pflastersteine angeklebt, müssten dann aber noch zwei Wochen aushärten. Über die Zeit der Baustellenruhe sei der Graben aufgeschottert gewesen und habe passiert werden können.