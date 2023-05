Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Salierbrücke sieht fast fertig aus, trotzdem soll sie erst am 24. November für den Verkehr freigegeben werden. Volker Staudacker vom zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe erklärt vor Ort, warum jetzt noch Geduld gefragt ist.

Mittwoch, 11.30 Uhr: An der Lußhof-Kreuzung zwischen Salierbrücke und A61-Anschlussstelle Speyer/Hockenheim fährt erst ein Auto und dann noch eines geradeaus an Baustellenschildern vorbei auf die Rheinquerung zu. Kurz darauf dreht eine Autofahrerin wieder um, als sie die rote Ampel und Schranke an der Brücke sieht. Diese Hürde können bis 23. November nur Shuttlebusse und Rettungswagen im Einsatz nehmen. Bei einem Besuch der Baustelle erklärt Volker Staudacker, der mit Kollege Thorsten Lutz die Bauaufsicht für das Regierungspräsidium Karlsruhe innehat, die Gründe für die voraussichtlich noch fast fünfwöchige Sperrung.

Die Geschichte mit dem mangelhaften Asphalt

„An der Salierbrücke selbst ist gar nicht mehr so viel zu machen, das stimmt schon“, bestätigt der Bauingenieur den Eindruck, den Passanten über dem Rhein seit einigen Tagen gewinnen können. Am Mittwoch dieser Woche sind zwei Arbeiter mit einem Meißelhammer dabei, einen 20, 30 Zentimeter breiten Randstreifen aus Asphalt auf der südlichen Brückenseite wegzubrechen. Der größte Teil des mangelhaften Fahrbahnbelags ist bereits vor einigen Tagen mit einem speziellen Gerät weggefräst worden.

Rückblick: Der Mitte 2020 auf der Südseite der Salierbrücke aufgebrachte Asphalt hatte einen zu hohen Gehalt an Bindemittel, weshalb er beim Befahren zu schnell weich geworden wäre. Nach Angaben des Regierungspräsidiums ist das Asphaltwerk für den Fehler verantwortlich und kommt somit für die Kosten des Abbruchs und des Neuauftrags auf.

Freie Fahrt für Baustellenfahrzeuge