Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Menschen und Motoren: Hergeben würden Marie-Anne und ihr Ehemann Hans-Jürgen Kühn ihr Trike niemals. Sie könnten es einfach nicht. Dass der Boom Chopper, Baujahr 2003, sich mit seinen 50 PS so in ihrem Herzen festgefahren hat, liegt auch an der Geschichte, die das Fahrzeug hat.

Eigentlich sind Marie-Anne und Hans-Jürgen Kühn aus Speyer-Nord leidenschaftliche Motorradfahrer. Oder sie waren es zumindest, bis gesundheitliche Gründe die 72-Jährige dazu zwangen,