„Wir ziehen um, aber wir sind weiter für die Menschen da“: Die Hausärzte Silke Rehbein-Weber und Konstantin Kiritsis stoßen in Neuhofen an Grenzen und wechseln nach Waldsee.

„Wir haben schon heute sehr viele Patienten zu versorgen und wir gehen davon aus, dass es künftig aufgrund der demografischen Entwicklung und der Anforderungen, die an Hausärzte gestellt werden, noch mehr werden“, sagt Dr. Konstantin Kiritsis. Der 46-jährige Internist, Allgemeinmediziner und Diabetologe arbeitet seit fast fünf Jahren in der Hausarztpraxis in der Rehbachstraße in Neuhofen. Seine Kollegin Dr. Silke Rehbein-Weber, Fachärztin für Innere und Allgemeinmedizin, kam im Sommer vor drei Jahren hinzu. Beide führen die Praxis nach dem Ausstieg von Dr. Thomas Schmitt als Tandem. Nun steht eine Veränderung an: Das Ärzteteam hat die Möglichkeit, nach Waldsee – rund 2,5 Kilometer Luftlinie – in die Franz-Schubert-Straße zu ziehen. Dort stellt die Ortsgemeinde die Räumlichkeiten zur Verfügung, die die Kleiderkammer der Verbandsgemeinde laut Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) noch bis zum Start der Bauarbeiten nutzen kann. Klein zufolge soll für die Kleiderkammer nach alternativen Lösungen auf Verbandsgemeinde-Ebene gesucht werden.

Rehbein-Weber und Kiritsis sind froh über die Möglichkeit, ihr medizinisches Angebot ausbauen und zukunftsfähig aufstellen zu können: In den Praxisräumen in Neuhofen kämen sie an ihre Grenzen. In der Gemeinschaftspraxis, die auf zwei Stockwerke aufgeteilt sei, sei keine Barrierefreiheit möglich. Bereits am Eingang müssten die Patienten, darunter viele ältere Menschen, Stufen überwinden. Es gebe keine behindertengerechte Toilette. Am Empfang, der „das Herz einer Arztpraxis“ sei, fehle Platz. Die gewünschte Diskretion könne nicht immer gewährleistet werden; in Ruhe Telefonate zu führen, sei nicht möglich. Dafür bräuchte es ein Backoffice. Außerdem werde es in den Räumen zur Straße hin im Sommer sehr warm. Darüber hinaus fehlen den Ärzten nach eigenen Angaben zwei Behandlungsräume und ein Mitarbeiterraum.

„Medizinische Versorgung für mindestens 20 Jahre gesichert“

„Unser erster Gedanke war, dass wir in der näheren Umgebung, in Neuhofen bleiben möchten. Wir waren auch in Gesprächen, aber es hat sich keine Lösung ergeben. Wir haben uns weiter umgeschaut und sehr gefreut, dass Claudia Klein auf uns zugekommen ist und so bemüht war“, sagt Rehbein-Weber. Waldsees Ortsbürgermeisterin wiederum ist froh, dass mit den beiden Allgemeinmedizinern die ärztliche Versorgung für die nächsten 20 Jahre in Waldsee gesichert ist. Eine Verlängerung des Mietvertrags über diese Laufzeit hinaus sei möglich.

Bis Rehbein-Weber und Kiritsis in die neuen Räume im ehemaligen Wasgau-Markt ziehen können, dauert es aber noch. Dort sind umfangreiche Umbauarbeiten notwendig, damit auf 328 Quadratmetern eine Arztpraxis entsteht. Das Plus in Waldsee: Die Praxis liegt ebenerdig im Erdgeschoss, es sei mehr Platz, sodass zusätzliche Behandlungsräume und ein Mitarbeiterraum möglich seien. „Die Planung wird nach den Wünschen der Ärzte erfolgen“, sagt Ortsbürgermeisterin Klein, die öffentlich zurückhaltend ist, wie viel Geld die Gemeinde investiert. Das stehe erst abschließend fest, wenn die Arbeiten vergeben worden seien, sagt sie. Die Mietzahlungen sollen die Investitionen langfristig kompensieren. Der Ortsgemeinderat solle noch vor der Sommerpause die Ausschreibung der Arbeiten beschließen – darunter die Architektenleistungen. Klein geht davon aus, dass der Planungsprozess bis Ende dieses Jahres dauern werde. Weil eine Nutzungsänderung erfolgen müsse und Fenster eingebaut werden müssen, sei auch ein Bauantrag notwendig. Der Zeitplan sei somit von Genehmigungen der Kreisverwaltung abhängig. Klein hofft, dass die Umbauarbeiten im kommenden Jahr starten können und der Umzug zum Jahreswechsel 2027/2028 erfolgen kann.

Ankündigung zum Standortwechsel sorgt für Aufregung

Weil die Ankündigung des Standortwechsels in Neuhofen teilweise für Aufregung gesorgt hat, ist Rehbein-Weber und Kiritsis wichtig zu betonen, dass sie weiterhin für ihre Patienten da sind und ihre Stammpatienten halten wollen. Auch die Patienten, die sie in Neuhofen zu Hause besuchen, wollen sie nach dem Umzug weiter versorgen. „Allgemeinmedizin ist Familienmedizin. Unsere Praxis betreut viele Familien seit der dritten, vierten Generation“, sagt Kiritsis. „Wir hoffen, dass unsere Patienten nach dem Umzug zu uns nach Waldsee kommen“, sagt Rehbein-Weber. Die 48-Jährige und ihr Kollege machen darauf aufmerksam, dass vor der neuen Praxis Parkplätze zur Verfügung stünden und dass sich wenige Meter entfernt eine Bushaltestelle befinde.

Für sie bedeutet der Standortwechsel innerhalb der Verbandsgemeinde, dass sich das medizinische Angebot weiterentwickeln kann. „Wir wollen den Umzug nutzen, um unser Praxisangebot zu digitalisieren.“ Junge Menschen nutzten bereits heute die digitale Terminbuchung, Rezeptbestellung und Videosprechstunde, sagt Kiritsis. Außerdem suchen er und seine Kollegin Verstärkung für das fünfköpfige Team mit Medizinischen Fachangestellten, und sie wollen eine Nichtärztliche Praxisassistentin einstellen, die selbstständig Hausbesuche machen kann und als Bindeglied zwischen Patienten und Arzt/Praxis fungiert. „Das wäre eine große Entlastung, weil wir viele Hausbesuche machen“, sagt Kiritsis. Die Praxisassistentin sei eine speziell weitergebildete Medizinische Fachangestellte, die zu Hause bei den Patienten zum Beispiel Blut abnehmen und Verbände machen könne. Des Weiteren können sie sich vorstellen, in ihrer neuen Praxis einen weiteren Mediziner dazu zu nehmen. Grund ist auch, dass das Arbeitsaufkommen für einen Hausarzt seit der Corona-Pandemie stark gestiegen und der Allgemeinmediziner heutzutage im Grunde in alle medizinischen Prozesse eingebunden sei: Die beiden Ärzte schildern, dass zunehmend Aufgaben in den allgemeinmedizinischen Bereich verlagert worden seien, die früher von Fachärzten und Kliniken selbst durchgeführt worden seien – zum Beispiel Besprechungen von Befunden. Außerdem habe der Dokumentationsaufwand zugenommen. Das sei viel Bürokratie und koste Zeit.