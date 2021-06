Der TC Dudenhofen setzt am Samstag und Sonntag mit neun Partien die Medenrunde fort. Eine schwierige Aufgabe steht den Herren 30 in der Verbandsliga bevor.

Die Herren 70 I der Spielgemeinschaft Dudenhofen/Germersheim (Verbandsliga) siegten bei SG TC Kirn/Rehborn 4:2. Werner Meyer, Bernd Bohrer, Rainer Herrmann und Meyer/Bohrer punkteten. „Herrmann hat mit großem Kämpferherz nach verlorenem ersten Satz die Partie noch gedreht und die Weichen auf Sieg gestellt“, teilte Spielführer Wolfgang Laser mit.

Eine 2:4 Niederlage kassierte die 70er II gegen den TC Grünstadt. Rolf Mauksch und Bernd Lelling/Dietmar Orthöfer sorgten für die Zähler. Kapitän Wolfgang Schäf sprach von einer sehr unglücklichen Niederlage, weil Lelling wegen eines Formfehlers der Sieg im Einzel aberkannt und dem Gegner zugesprochen worden sei. In der Doppelrunde unterlagen die Einheimischen Hauenstein/Albersweiler 1:3. Lelling/Orthöfer gewannen.

Vor einer kaum lösbaren Aufgabe stehen die 30er-Verbandsliga-Herren am Sonntag (10 Uhr) zuhause gegen den haushohen Favoriten RW Neustadt, der zum Auftakt bei TSV Mainz 7:2 gewann. Ein Wiedersehen gibt es mit dem Ex-Zweitbundesligaspieler des TC Römerberg, Rares Georgescu, der auf Position zwei aufschlägt.

„Es sieht nicht so gut aus“

Auch die Herren 60 rechnen sich bei ihrem Oberliga-Debüt (So, 14 Uhr) gegen TC Eppelborn/Dirmingen keine allzu großen Siegchancen aus. Zu stark scheint der Saarlandvertreter mit Leistungsklasse 7.1 auf den ersten vier Rängen und 9.1 von Position fünf bis neun.

„Da unsere Nummer eins, Michael Hecht, verletzt fehlt, sieht es nicht so toll aus. Wir sind der absolute Underdog, geben uns allerdings nicht bereits vor dem Match geschlagen“, meinte Spielführer Ernst Baumann.

Im Kader stehen voraussichtlich Sebastian Neumer, Gustav Emrich, Baumann, Jürgen Teutsch, Thomas Lobig, Werner Stein, Gerd Wobito, Helmut Hauck und Stefan Wulfert.

Ebenfalls eine harte Nuss wartet auf die Herren 40 II (Vierer-Pfalzliga) morgen (13.30) gegen den TC Kirchheimbolanden. Kapitän Christof Ehlen peilt die Meisterschaft an: „Auch wenn dieses Vorhaben etwas unrealistisch erscheint, aber nur wenn man sich hohe Ziele setzt, kann man diese auch erreichen. Hauptsächlich geht es bei uns aber darum, die Gemeinschaft zu pflegen und Spaß am Spiel zu haben“, betonte der 52-Jährige.

Ein erstes Erfolgserlebnis (So, 10) peilen die Damen 30 SG Dudenhofen/TSV Haßloch (Pfalzliga) gegen GW Bellheim in der Besetzung Marion Hermann, Julia Weber, Sabine Kleinhenz, Sandra Nuber und Constanze Forstner an.

SO SPIELEN SIE

Samstag (13.30): TVGG Igel - Damen 40 (Verbandsliga), BW Klein-Winternheim - Damen 55 (Verbandsliga), 14: SG Bellheim/Billigheim-Ingenheim/Ottersheim - Herren 40 (A-Klasse), So, 10: Herren 30 II - TC Rülzheim, GW Neustadt - Damen (C-Klasse).