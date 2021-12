In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

„Bubble“ heißt Blase und ist hip. Es gibt sie in allen möglichen Ausführungen, beispielsweise in Spielen, Tee, Eis. Thor Theile, Inhaber des Café Schlosser in der Speyerer Maximilianstraße, hat die „Bubble Waffle“ zum ersten Mal in seine Weihnachtsspeisekarte aufgenommen. Im Café verkauft er die Blasen-Waffeln in der Tüte. Nur mit dem Teig allein ist die Waffel allerdings nicht komplett. Der entsteht laut Theile in der eigenen Backstube des Cafés, das es seit 1954 in Speyer gibt und das Theile seit 2007 in der dritten Generation führt.

In die Waffel kommen dann Lebkuchen, Spekulatius- oder Wiener-Mandel-Eis, das in der Eis- und Kuchenmanufaktur Jürgen Englert hergestellt wird. Ein Sahne-Topping darüber, Apfel und beispielsweise Karamellsoße dazu – fertig ist das kalorienreiche Hüftgold.

„Die Bubble Waffles kommen sehr gut an“, berichtet Theile vom Erfolg des neuen Angebots in seinem Café. „Anfangs hatten wir Bedenken, ob die Waffel aus der Tüte wirklich gut zu essen ist“, sagt Ehefrau Eva Theile. Nur positive Rückmeldungen der Stammgäste haben sie überzeugt.

Das bestätigt auch Alexander Walch. „Eine Waffel gegessen, für den Rest des Tages satt“, sagt er. Stammgast Klemens Dörr bevorzugt die Bubble-Waffle-Variation mit Kirschen, Sahne und als Krönung einem Schokokuss. Dafür lässt er jeden Kuchen stehen, sagt er. In Sachen Bubble Waffles sei auch er immer wieder verführbar, bekennt sich Theile zum Fan des eigenen Produkts. „Hier isst der Chef selbst.“