Verkaufsverpackungen aus Kunststoffen, Verbundmaterialien, Weißblech sowie Aluminium werden von der Industrie und dem Handel den Dualen Systemen (DSD) gemeldet. Ihre Entsorgung wird von ihnen beziehungsweise den Kunden bezahlt. Produkte wie Spielzeug, Salatschüsseln aus Plastik, alte Besteckteile und Metalltöpfe gehören jedoch in den Restmüll. Auch das wäre anders machbar, so die Stadtwerke Speyer (SWS): Sie hatten 2011 im Neuland deren Sammlung in „Schatztonnen“ getestet, sich mit den DSD aber nicht über die Kosten einer gemeinsamen Entsorgung einigen können. So würden diese Produkte dem Kreislauf entzogen, bedauern sie. Dass es in Speyer nur Gelbe Säcke und nicht Gelbe Tonnen gibt, erklären die SWS mit dem Platzbedarf der Behälter. Es sei in vielen Stadtteilen zu eng etwa für 240-Liter-Familientonnen.