Seit Sommer ist der Schuhhändler Peter Bödeker Chef der 44 Mitglieder zählenden Vereinigung der Innenstadthändler, „Herz Speyers“ (LG). Seitdem fällt er durch ständiges Lob für die Stadtverwaltung auf. Der 55-Jährige erklärt im Interview mit Stefan Keller, was ihm an der OB gefällt, warum er – trotz Corona – „Lust auf Speyer“ hat und wie „sein“ Postplatz aussieht.

Herr Bödeker, was ist eigentlich in Sie gefahren?

Zu Zeiten eines OB Hansjörg Eger haben Sie kein gutes Haar an ihm und der Stadtverwaltung gelassen. Seit Stefanie Seiler im Amt ist, hören wir nur Lob, gerade wieder bei der Ankündigung der langen Einkaufsabende. Müssen Sie als Vorsitzender der LG die Verwaltung loben?Nein, natürlich nicht. Aber ich kenne die Zeit, in der alle an einem Strang gezogen haben – unter OB Schineller. Ob das Hotellerie, Gastronomie oder Handel waren, da gab es nur eine Marschrichtung: für Speyer. Dann habe ich das Vorstandsamt einfach gelassen wegen verschiedener Dinge, die da eben gestört hatten, wie mangelnde Zuschüsse oder ständig neue Rechnungen der Stadtverwaltung – Motto: „Wie kann man uns melken?“. Wir als Handel wollten attraktive Veranstaltungen machen, mussten aber ein Drittel des Budgets für Genehmigungen ausgeben. Das kam alles zusammen. Ich musste mich auch stärker um Unternehmen und Familie kümmer. Zuletzt haben mich Kollegen gefragt, wie soll es weitergehen, was hast Du für Ideen. Dann fängt man an nachzudenken, dann kommt ein emotionaler Schwung dazu, dann ist man wieder aktiv. Das hat mit dem OB weniger zu tun gehabt. Ich wurde mit dem Neustart gefragt, habe gemerkt, wie Frau Seiler für viele Themen offen ist. Die war aber nicht der Auslöser, das waren meine Kollegen.

Bis auf Stefanie Seiler sind die handelnden Personen weitgehend dieselben. Was machen die jetzt anders, was macht OB Seiler anders oder besser?

Bevor ich das Amt angenommen habe, habe ich mich mit ihr ins Benehmen gesetzt und gefragt, ist die Stadt bereit, aktiv die Händler zu unterstützen, bereit zu einer intensiven Zusammenarbeit für Speyer und nicht nur zu einer Genehmigungshaltung von oben herab. Da habe ich ein eindeutiges Ja erhalten am Telefon. Das hat mir gereicht, und es hat bis heute gehalten. Also: ein Mann oder eine Frau, ein Wort. Ohne Pläne und Strategien, einfach die Lust auf Speyer.

Wie behindert Corona die LG?

Die langen Einkaufsnächte mit Illumination waren wegen der Neuinfektionen schneller wieder weg als angekündigt. Sie sind inzwischen komplett abgesagt, da geht gar nichts. Wie weiter?Die Absage finde ich gut. Wie wollten keine Veranstaltung machen, die ein Risiko in sich birgt. Wir wollten eine Veranstaltung, die es im ganzen Umfeld noch nicht gibt, die Speyer in wortwörtlich neuem Licht erleben lässt. Und wenn nicht im November, dann vielleicht im Januar oder Februar oder später nächstes Jahr. Wir finden die Idee nach wie vor gut.

Verursacht die Absage Kosten?

Das kann ich heute noch nicht sagen. Ich glaube aber nicht. Wir müssen mit der Lichtfirma in Landau reden.

Wo kommen die 92 Unternehmen her, die mitmachen wollen?

Na ja, Heidi Jester von der Stadt war fleißig. Das ist eben der Unterschied zu früher. Das ist aktive Unterstützung. Es wird pragmatisch gedacht und gehandelt. Kurzfristig abgestimmt. Wir machen nicht lange Meetings. Frau Jester ist dann los, hat eine extreme Fleißarbeit gemacht, die keiner meiner Kollegen aufgrund der Belastung durch sein Geschäft hätte so und so erfolgreich erledigen können.

Sie loben also mit gutem Grund die Zusammenarbeit LG - Stadt. Was ist denn sonst noch dabei herausgekommen?

Wir hatten die zwei Schnäppchen-Märkte, jetzt die „Lange Nacht“ und dann das Dritte, die verteilt gestellten Stände in der Hauptstraße, wie es die Schausteller und wir wollten. Das alles sind Synergien für eine schöne Ausgestaltung der Innenstadt: im Sommer mit den Oleandern und Freisitzen, über die Weihnachtssaison mit Buden. Dichte je nach Möglichkeit. Wäre eine tolle Chance gewesen, um ein einheitliches, anheimelndes Gefühl zu erzeugen.

Wäre? Das heißt, das gibt es nun ja wohl alles so auch nicht aufgrund der Zahlen und wegen der Beschlüsse der Regierung von Mittwoch?

Das weiß ich nicht, das hängt alles von der Entwicklung der Infektionszahlen ab. Jetzt haben wir seit Mittwoch erst mal neue Schließungen. Aber: Wenn es verantwortbar ist und die Zahlen runtergehen, sollten wir das mit den Buden machen. Unsere Aufgabe ist es, Attraktives zu tun. Und dass dieses Bewusstsein da ist, ist der Unterschied zu früher.

Ist zu befürchten, dass wegen Corona Kollegen die Luft ausgeht?

Ich weiß ja nicht mal, ob sie uns nicht auch ausgeht. Wenn noch ein Shutdown kommt, ist irgendwann alles zu Tode gerechnet. Da nutzt auch das größte Wohlwollen der Bank nichts. Ich wünsche es keinem, befürchte aber, dass die Wahrheit erst im Frühjahr kommt. Dann, wenn wir alle unsere Bilanz abgeben müssen.

Wirkt die Sperrung der Salierbrücke verheerender als Corona auf die Besucherfrequenz in den Läden? Sie sagten schon mal, die Brücke beschere allen Kollegen rund 30 Prozent Minus?

Corona ist nicht vorbei. Wir wussten aber, dass die Brücke zwei Jahre dauern soll. Sie wirkt erheblich schwerer – bis jetzt, weil der Zeitraum länger war. Es gibt so viele Menschen, die Speyer verbunden sind, und ich kann nur hoffen, dass sie diese Verbindung nicht gestorben ist. Aus dem Grund haben wir schon im Sommer versucht, auf der anderen Rheinseite auf uns aufmerksam zu machen, damit wir im kommenden Jahr nicht bei null wieder anfangen müssen.

Wie sieht die weitere Strategie für die LG überhaupt aus?

Im Moment können wir gar keine Strategie entwickeln. Wir haben sofort angefangen, ohne einen langfristigen Plan. Es bringt auch nichts, auf die Vergangenheit zu gucken. Ideen gibt es sicherlich neue, wie jetzt das Lichterfest.

Ich wollte auf einen anderen Aspekt raus: Stichwort Marketing GmbH. Davon war schon die Rede. Kommt die?

Ich hoffe. Ich hoffe. Von uns aus sind wir viel zu schwach, um das langfristig gut zu machen. Eine GmbH wäre für alle Gastronomen, Hotellerie, Vermieter, Kultur. Sie wäre ein eigenes Organ, was die Stadt vermarkten soll. Auch darüber habe ich mit der OB schon gesprochen. Es kann kein hauptberuflicher Geschäftsführer sein, der das ganze Budget schluckt, sondern jemand, der es mit Leidenschaft macht für eine Aufwandsentschädigung. In einer GmbH herrscht auch ein anderes Denken als in einem Ausschuss. Sie ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Das muss Erfolge aufweisen. Der Ausschuss berät nur.

Wann kommt diese GmbH?

Das weiß ich nicht. Wir wollen, dass sie sehr bald bis mittelfristig kommt. Sobald als möglich. Wir kommen ja derzeit zurecht, und es macht sogar auch Spaß.

Noch ein letztes Thema: Postplatz. Da gibt es eine neue politische Diskussion um die Neugestaltung. Hat der Vorsitzende der LG ein oder sogar das Konzept dafür?

Der Postplatz ist architektonisch formal gut gestaltet worden bei der Fußgängerzonen-Neugestaltung vor 30 Jahren. Aber er hat sich seither nicht weiterentwickelt im Sinne von Aufenthaltsqualität für Menschen. Das Brezelhäuschen muss dort weg, es macht alles kaputt. Die Hauptachse Gilgenstraße kann nicht geschlossen werden, weil dann kein Drumherumfahren mehr möglich ist. Sie zu schließen, würde uns veranlassen, uns sehr zügig komplett aus der Stadt zurückzuziehen.

Man braucht gar nicht so viel. Der Platz sollte beruhigt und umgestaltet werden. Ein paar Bäume, Sitzbänke, den Platz anheben, dazu das vorhandene Material verwenden, die vorhandenen Steine, in der Mitte ein Brunnen mit einem Wasserspiel, an Weihnachten die Eisbahn drauf, im Sommer saisonale Angebote, jetzt etwa neuen Wein und Zwiebelkuchen. Also: Dasa muss man wirklich nichts erfinden. Der Postplatz muss zum Platz gemacht werden – für Menschen 2020, 2021.

Was ist mit dem Bus?

Der kann doch an der Bahnhofstraße halten. Da war er früher schon. Das würde sogar die Postgalerie beleben, weil die Mitfahrer durch die Postgalerie in die Innenstadt laufen. Das ist eine Chance für die Postgalerie.

Und mindestens, bis das alles soweit ist, bleiben Sie LG-Vorsitzender?

Das kommt drauf an. Hängt davon ab, ob wir das als Firma überleben, ob ich weiter Ideen habe, ob die Leute mit mir zusammenarbeiten wollen, ob ich gesund bleibe. Ansonsten ist das eine spannende Aufgabe, der Stadt wieder einen emotionalen Schwung zu geben, gerade nach dieser Zwangspause durch Corona.