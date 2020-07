Es kreucht und fleucht im Garten. Es zwitschert, summt und brummt. Insekten, Vögel und kleine Wildtiere machen es sich rund ums Haus gemütlich. Es gibt viel Neues zu entdecken, manches nach langer Zeit wiederzusehen. Wir sind gespannt auf das Getier in den Gärten unserer Leser: Heute geht es um Hartmut Dietrich und den Buntspecht.

Von Ellen Korelus-Bruder

Vorausschauend habe er den Buntspecht bereits im Winter fotografiert, sagt Dietrich. Entdeckt habe er den Vogel in seiner Magnolie vor dem Fenster bei seiner allmorgendlichen RHEINPFALZ-Lektüre. „Vom Küchenfenster aus kann ich meiner Flora und Fauna im Winter zuschauen, in der warmen Jahreszeit gehe ich dafür auf die Terrasse, in mein Sommerwohnzimmer“, erzählt der frühere Landschaftsgärtner. Seit seiner Verrentung habe er jederzeit Gelegenheit zum Blick auf die Natur, erklärt Dietrich seine Zufriedenheit im Ruhestand.

Der Buntspecht habe sich am Vogelfutter, das er in die Magnolie gehängt habe, gütlich getan, berichtet er. Rund vier Quadratmeter seines Gartens bearbeite er bewusst nicht, um Insekten Lebensraum zu bieten, betont Dietrich. Auch in der Lavendelhecke rund um die Terrasse summt und brummt es nach Angaben des Hobbygärtners. „Der Rest ist bepflanzt, um es sich nicht mit den Nachbarn zu verderben.“ Dietrich genießt den Buntspecht und seine Freunde und hofft, dass möglichst viele Leser darüber nachdenken, ihren Steingarten aufzugeben. „Sie lassen sich viel Schönes entgehen.“

Nur Positives

„Der Buntspecht kommt bei uns oft vor.“ Über den kleinen Vogel weiß Roland Kirsch, langjähriger pfälzischer Regionalbeauftragter im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), nur Positives zu berichten. Nicht größer als eine Amsel, fällt er durch sein bunt gefärbtes Gefieder auf. Ein roter Nackenfleck unterscheidet Männchen von ihren weiblichen Artgenossen. Zum Überleben braucht der Höhlenbrüter alte Baumbestände, erklärt Kirsch. Besonders beliebt sei die Haselnuss im Speiseplan der Buntspechte (Dendrocopos major), aber auch Insekten, die sie auf Baumstämmen fänden. Gerne halte sich der Buntspecht in schon beschädigtem Baumbestand auf. „Da kommt er mit dem Schnabel besser rein“, sagt Kirsch. Buntspechte zimmern ihre Bruthöhlen selbst, betont der Natur-Experte. „Wer einen im Garten hat, kann am Trommeln der Männchen deutlich hören, wann die Bruthöhle bezugsfertig ist.“ Grundsätzlich könnten sich Spechte ihrer Umgebung gut anpassen, „besonders auch auf Steuobstwiesen, die alte Obstsorten aufweisen“. Auffällig sei die Baumbesteigung des Buntspechts – „immer von unten nach oben“.

