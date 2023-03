Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zweitliga-Frauen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt sind am Sonntag (18 Uhr) Gast der BSG Basket Ladies Ludwigsburg. Beide Teams stehen mit jeweils fünf Saisonerfolgen und drei Niederlagen in der oberen Hälfte der Tabelle. Vergangenes Wochenende verloren beide gegen die Spitzenmannschaften der Liga: Ludwigsburg 68:95 bei den Falcons Bad Homburg, die Towers mit 74:80 in Würzburg.

„Wir sind sehr gespannt auf das Spiel. Ludwigsburg wird gerade nach der letzten Niederlage heiß darauf sein, gegen uns zu gewinnen. Die nächsten Begegnungen sind für uns entscheidend,