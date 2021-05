Was Leser ärgert: Wasser predigen und Wein trinken – das geht gar nicht. Monika Bechmann hat sich daran erinnert gefühlt, als ihr auffiel, wie ein Gartenmarkt im großen Stil insektenfreundliches Grün bewirbt und selbst Schiefer aufschüttet im Außenbereich. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer am Horizont.

Monika Bechmann hat sich an die RHEINPFALZ gewandt, nachdem sie ihrem eigenen Blick nicht traute. Das Dehner Garten-Center in der Auestraße, das ein breites Pflanzensortiment vorhält, hat die seitlichen Streifen des Parkplatzes selbst neu gestaltet – mit Schotter und Palmen. Bechmann kann das nicht verstehen.

Die Speyererin sagt, sie will zum Nachdenken anregen, wenn sie die Gestaltung kritisiert: „Nicht gerade zum Schmunzeln ist es, dass Kunden durch Werbung und Prospekte zum Kaufen und Pflanzen von bienenfreundlichen Pflanzen aufgefordert werden und das Gartencenter selbst ist zum Umdenken nicht der Lage.“

Firma plant um

Dass das eingeforderte „Umdenken“ durchaus erfolgt ist, geht aus einer Reaktion auf die direkte Nachfrage bei der Dehner-Pressestelle hervor. „Wir haben in den vergangenen Jahren ein umfassendes Bepflanzungskonzept entwickelt, um auf die Bedürfnisse der heimischen Insekten- und Wildtierwelt an unseren Standorten eingehen zu können“, heißt es in der Mitteilung des Regionalvertriebsleiters für Speyer, Jörg Schielke.

Die Umsetzung am Standort Auestraße sei aber problematisch geworden. „Dort ist aufgrund der immer intensiver scheinenden Sonne, der damit verbundenen höheren Temperaturen und der standortspezifisch schlechten Bodenbeschaffenheit sei die insektenfreundliche Bepflanzung in der Parkplatzumrandung in den zurückliegenden Jahren immer wieder eingegangen“, erläutert Schielke.

Neuer Mutterboden soll kommen

Das jetzige Auffüllen der Streifen mit Schotter sei dennoch nur vorübergehend. „Im kommenden Jahr soll dieser wieder durch eine Bepflanzung abgelöst werden“, kündigt der Vertriebsleiter an. Dazu müsse zunächst das Erdreich mit Mutterboden aufgefüllt werden. „Davon erhoffen wir uns, dass wir in Zukunft wieder bienen- und insektenfreundliches Grün als Nahrungsquelle für Bienen und Co. anpflanzen können“, erläutert Schielke. Fragen zur Bepflanzung vor Ort beantworte Kunden auch gerne der Marktleiter, so Schielke.