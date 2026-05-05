Tübingen war Vorreiter bei der Verpackungssteuer. Oberbürgermeister Boris Palmer ist auch deswegen überregional bekannt – und war in Speyer zu Gast.

Wenn Speyerer in den vergangenen Tagen durch Facebook scrollten, könnten sie kurz gestutzt haben. Was macht Boris Palmer denn an der Speyerer Verwaltungsuniversität? Der parteilose Oberbürgermeister von Tübingen ist weit über die Grenzen der Universitätsstadt ein bekanntes Gesicht – doch sein Auftritt in Speyer ist an der breiten Öffentlichkeit wohl eher vorbeigegangen. Beim „Symposium Kommunalfinanzen 2026“ an der Uni referierte Palmer zur Verpackungssteuer, die Tübingen eingeführt hat. „Es war eine informierte Debatte mit Wissenschaft und Verwaltung, in der ich die Argumente gegen die Verpackungssteuer entkräften und die Vorteile darlegen konnte“, teilt der Tübinger OB auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Steuer sei verursachergerecht, helfe Müll zu vermeiden und die Stadt sauber zu halten, schrieb Palmer auf Social Media. Außerdem könnten so Kürzungen in sozialen und kulturellen Bereichen verringert werden.

In Tübingen lohnt es sich

Inzwischen seien aus guten Gründen andere Städte nachgezogen. Speyer gehört nicht dazu. Die Verpackungssteuer war auch hier geprüft, die Idee aber verworfen worden. „Lohnt sich eher nicht“, hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dazu gesagt. „Die Entscheidungen anderer Kommunen zu bewerten, steht mir nicht zu“, so Palmer. „Wie viele To-Go-Verpackungen in Speyer verwendet werden, weiß ich nicht. Ob es sich lohnt, hängt offensichtlich stark davon ab, wie weit To-Go-Verpackungen verbreitet sind. In Tübingen kommen wir auf zwei Millionen Einwegverpackungen pro Jahr. Da lohnt es sich.“

Es sei schön, dass sich die Verwaltungswissenschaft für das Thema interessiere. Dafür habe er die Zugreise nach Speyer gern auf sich genommen, die etwas komplizierter lief als geplant. „Der RE 6 Tübingen-Stuttgart ist ausgefallen, daher konnte ich nicht wie geplant über Karlsruhe fahren, sondern über Mannheim“, berichtet der Oberbürgermeister. „Die S-Bahn hinter Ludwigshafen bis Schifferstadt war auf Schienenersatzverkehr umgestellt. Das war nicht planbar.“ Deshalb habe er mit der S-Bahn nach Hockenheim und von dort mit dem Bus zum Postplatz fahren müssen. „Fahrzeit insgesamt: drei Stunden und zehn Minuten.“ Gut Ding braucht Weil.