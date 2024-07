Ein 50-jähriger Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Montag kurz vor 10 Uhr an der Wartturm-Kreuzung verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war er auf dem Radweg der Schifferstadter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wurde vom Auto einer 23-Jährigen erfasst. Der Radler sei gerade über den Fußgängerüberweg auf die Straße eingefahren, als die Autofahrerin aus der Waldseer Straße nach rechts in die Schifferstadter Straße abbiegen wollte. Der 50-Jährige wurde vom Wagen erfasst und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach Untersuchungen wieder verlassen konnte. Sein Gefährt wurde demoliert, der gesamte Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.