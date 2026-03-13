Auf einem Wahlplakat wird der Erhalt der Dorfkneipen gefordert. Dabei sind die meisten schon verschwunden und kehren wohl auch nicht zurück.

Wo es früher auf Wahlplakaten der Volksparteien noch knackige Sprüche wie „Keine Experimente!“ oder „Nie wieder Krieg!“ gab, überbieten sich die Parteien der Mitte inzwischen seit vielen Jahren gegenseitig mit möglichst inhaltsleeren Slogans, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Andererseits: Liest man sich die hohlen Parolen der Parteien an den politischen Rändern, dann ist die Entwicklung vielleicht gar nicht so schlecht. Wie auch immer: Angesichts des Trends zum Langweiler-Plakat, ist die Kreation der rheinland-pfälzischen Landes-SPD, die Ministerpräsident Alexander Schweitzer mit den Worten „Unsere Dorfkneipen erhalten!“ zeigt, zumindest mal originell.

„Die Dorfkneipen erhalten ist eine sehr gute Idee. Aber äh, welche Dorfkneipe?!“, fragte sich der Römerberger Klaus Venus und postete ein Foto des Plakats bei Facebook. Das gab den Anstoß für einige mal mehr, mal weniger sinnvolle Kommentare. Das parteipolitische Gezänk lassen wir hier mal außen vor und beschränken uns auf die sachdienlichen Einlassungen: Wo es denn noch Lokalitäten gibt, die den Namen „Dorfkneipe“ verdienen, war eine Frage, der nachgegangen wurde. Ob denn eine Gaststätte, die Speisen anbietet, auch unter die Definition „Dorfkneipe“ fällt, eine andere. Auch dass ein Stammtisch in einem Vereinslokal doch eine ganz gute Alternative zur Dorfkneipe sei, war zu lesen. Passendes Bier für eine echte Dorfkneipe in Römerberg gäbe es mit dem Holystoner ja. Warum es wohl trotzdem so schnell nichts wird mit dem Kneipen-Revival, erklärt der Heiligensteiner Bierbrauer in der Diskussion selbst: „Die Dorfkneipe ist ein schützenswertes Kulturgut, das heute leider oft zwischen gut gemeinten Vorschriften und harten wirtschaftlichen Realitäten zerrieben wird“, lautete sein Fazit.