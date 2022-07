Die „Winterwelle“ wirft ihre Schatten voraus: Ob Speyers Schulen für zu erwartende Corona-Höchststände gerüstet sind, war Thema im Schulträgerausschuss. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) hält es für unrealistisch, dass die Schulen bis dahin mit stationären Luftreinigungsgeräten ausgestattet sind. Auch beim Einsatz von Verstärkerbussen im Schülerverkehr zur Reduzierung der Ansteckung könne sie zum jetzigen Zeitpunkt nichts zusagen.

Das städtische Gebäudemanagement habe die Ausstattung der Räume mit mobilen und stationären Geräten federführend übernommen. Begonnen werde in den Kitas. „Aber auch die Grundschulen sind gesetzt“, so Kabs, deren Verwaltung von einem 4,6-Millionen-Euro-Paket gesprochen hatte. Für die Salierschule und die Zeppelinschule gebe es Lösungen, so Kabs. „Jetzt geht es um die Standorte Vogelgesang, Siedlung und Woogbach.“