Mitte oder Ende Februar – und damit im Zeitplan – soll der Neubau der sogenannten Pionierbrücke zum Hundestrand im Binsfeld abgeschlossen werden. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Sie hat das 125.000-Euro-Projekt in Auftrag gegeben, weil die alte Verbindung, die 1998 die Bundeswehr-Pioniere errichtet hatten, baufällig geworden war. Ende 2020 war erst die alte Brücke abgerissen worden. Dann wurden die Fundamente für die neue gelegt: Sie wurden von einer Tiefbaufirma in Germersheim vorgefertigt und vor Ort mit schwerem Gerät eingesetzt.

Vorgefertigt wird nun auch die neue Holzkonstruktion: bei einem Holzbauer in Norddeutschland. Sie werde dann in möglichst wenigen Teilen nach Speyer transportiert und in möglichst wenigen Tagen montiert, so die Stadt. Der genaue Termin stehe noch nicht fest.