Der Frauen- und Mädchen-Notruf Speyer warnt vor sogenannten K.o.-Tropfen bei Festen wie dem Altstadtfest. Bei sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen spielten diese teils eine Rolle. Sie seien farb-, geruchs- und geschmacksneutral und könnten heimlich etwa in Getränke gemischt werden. „Vor der Corona-Pandemie wandten sich nach dem Brezel- oder Altstadtfest fünf bis zehn Mädchen und Frauen aufgrund eines sexuellen Übergriffs an den Frauennotruf Speyer“, so die Mitteilung. Es wird erhöhte Vorsicht angemahnt.

Die Polizeiinspektion Speyer kann die Anzahl der Fälle, die bisher nicht öffentlich bekannt war, nicht bestätigen. Er bräuchte dazu nähere Informationen, betont Inspektionsleiter Kristof Brockmann. Vom bis dato letzten Altstadtfest 2019 seien vier Körperverletzungen, aber keine Sexualdelikte aktenkundig. Die Warnung habe dennoch ihre Berechtigung.