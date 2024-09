Speyers Sirenen funktionieren und könnten im Notfall die Bevölkerung flächendeckend warnen. Dieses Fazit zog der städtische Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann am Donnerstag nach dem bundesweiten Warntag. Während überörtlich unter anderem Radio- und TV-Durchsagen, Warn-Apps und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast ausgelöst wurden, aktivierte der Brand- und Katastrophenschutz 31 über das Speyerer Stadtgebiet verteilte Sirenen. Außerdem testete er mit Hilfe des Kommunalen Vollzugsdiensts zwei mobile Sirenen, mit denen auch Durchsagen möglich sind. „Heute haben in Speyer alle angesteuerten Systeme tadellos funktioniert. Unser Ziel, 90 Prozent der Menschen mit mindestens einer Warnmethode erreichen zu können, wurde somit erfüllt“, so Eymann. Neben dieser Erkenntnis habe der Warntag einen weiteren großen Nutzen: die Menschen an die Warnsignale und deren Bedeutung zu erinnern.