Der städtische Brand- und Katastrophenschutz hat eine positive Bilanz des landesweiten Warntags gezogen. Kleine Probleme gab es aber.

Am Donnerstag um 10 Uhr wurde es laut im Stadtgebiet: Am Königsplatz ging eine der mobilen Sirenen los, die auf einem Fahrzeug des städtischen Ordnungsdienstes angebracht war. Dem unüberhörbaren Ton folgte eine Durchsage, die auf die Übung am landesweiten Warntag hinwies. „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“ Die mobile Sirene ist eine von acht im Besitz der Stadt Speyer. Eine weitere wurde auf einem Parkplatz am Rübsamenwühl getestet. An einem der mobilen Geräte sei während der Probewarnung ein Lautsprecher ausgefallen. „Dieser wurde unmittelbar vor Ort durch unsere Einsatzkräfte ausgetauscht“, teilt der Brand- und Katastrophenschutz mit. Von den 33 stationären Sirenen im Stadtgebiet haben 32 ausgelöst, so die Bilanz der Katastrophenschützer. Eine Sirene in der Schubertstraße befinde sich im Umbau.

Solche Vorkomnisse seien kein Grund zur Sorge: „Genau dafür werden Probeläufe durchgeführt. Fehler zu erkennen, zu beheben und daraus zu lernen, ist das erklärte Ziel des Warntags.“