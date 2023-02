Der Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik im Öffentlichen Dienst wird sich am Mittwoch, 15. Februar, auch in Speyer bemerkbar machen. Die Stadtverwaltung rechnet auf Anfrage mit Auswirkungen auf den Betrieb mehrerer kommunaler Kitas. „Starke Einschränkungen“ werden demnach für die Kitas Mäuseburg und Seekätzchen erwartet, in denen jeweils acht bis elf Beschäftigte in den Ausstand treten. Auch in den Kitas Regenbogen, Schatzinsel und WoLa beteiligen sich Angestellte am Warnstreik, wobei im Fall der Kita WoLa die Auswirkungen laut Stadt vermutlich „minimal“ seien. Die Verwaltung weist gleichwohl darauf hin, dass die Teilnahme an einem Streik vorher nicht angekündigt werden muss, so dass auch andere städtische Einrichtungen betroffen sein könnten. Zudem gebe es auch Personalausfälle durch Krankheiten. In allen Kitas, in denen gestreikt werde, werde eine Notbetreuung angeboten.