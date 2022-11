[aktualisiert: 16:25 Uhr] Rund 620 Beschäftigte von PFW-Aerospace in Speyer haben am Mittwochvormittag ab 9.30 Uhr für etwa eine Stunde die Arbeit niedergelegt. „Das war fast die gesamte Belegschaft, die zu dieser Zeit anwesend gewesen ist“, zeigte sich Birgit Mohme, Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal, mit der Resonanz sehr zufrieden. Bereits am 3. November waren Hunderte Mitarbeiter des Luftfahrtzulieferers am Neuen Rheinhafen einem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt und hatten ihre Schicht vorzeitig beendet. Mit dem aktuellen Warnstreik, an dem sich laut Mohme auch rund 100 Mitarbeiter der Firma Sensus in Ludwigshafen sowie rund 300 Beschäftigte der Vögele-Niederlassung in Rheingönheim beteiligten, wollen die Gewerkschafter ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Geld Nachdruck verleihen. Die Mitarbeiter von Staehle in Schifferstadt wollten zwei Stunden früher als üblich nach Hause gehen.

Bisher hätten die Arbeitgeber zur Entgelderhöhung nur ein „völlig unzureichendes Angebot“ vorgelegt, moniert die IG Metall. Daher würden die Warnstreiks ausgeweitet, kündigte Mohme an. Am Donnerstagvormittag würden rund 200 Mitarbeiter des Speyerer Standorts von Mann + Hummel in den einstündigen Ausstand treten, im Fall der hiesigen Niederlassung von Bopp & Reuther erwartet Mohme eine Beteiligung von 30 bis 50 Beschäftigten. Ab der kommenden Woche könnten laut Mohme 24-stündige Warnstreiks folgen.