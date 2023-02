Die erneute Welle von Warnstreiks bei der Post hat sich auch auf das Paketzentrum im Speyerer Industriegebiet Süd ausgewirkt. Wie Tanja Lauer, Landesfachbereichsleiterin Rheinland-Pfalz-Saarland bei der Gewerkschaft Verdi auf Anfrage bestätigte, hatten in der Nacht von Sonntag auf Montag rund 70 Beschäftigte der Nachtschicht die Arbeit niedergelegt. „Ich gehe davon aus, dass viele Sendungen liegengeblieben sind“, sagte Lauer. Daher seien am Montag und Dienstag noch mit Verzögerungen bei der Zustellung zu rechnen, zumal sich auch wieder etliche Zusteller am Ausstand beteiligen würden. Verdi hatte zudem für diese beiden Tage weitere Warnstreiks in ganz Rheinland-Pfalz und im Saarland angekündigt. Das Briefzentrum in Ludwigshafen hingegen war in der Nacht nicht von Arbeitsniederlegungen betroffen. In der aktuellen Tarifrunde verlangt die Gewerkschaft für die Beschäftigten 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der Post-Vorstand lehnt die Forderung als unrealistisch ab.