Ein Schaden von rund 60.000 Euro ist laut Polizei bei einem Einbruch in das Bauhaus in der Iggelheimer Straße am Wochenende entstanden. Es seien Maschinen und andere Waren gestohlen worden – nach derzeitiger Erkenntnislage von mindestens drei Tätern, so die Ermittler. Sie gehen davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Hinweise auf die Täter gebe es noch nicht. Auch der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest; genannt wird ein Zeitraum zwischen Samstag, 16.50 Uhr, und Montag, 10.35 Uhr.

Die Polizei, die den Schaden zunächst auf 25.000 Euro beziffert, dann aber auf 60.000 Euro erhöht hatte, sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Baumarkt-Gelände aufgefallen sind. Ein Polizeisprecher sprach auf Anfrage von „professionellen Methoden“, die erforderlich seien, um in den alarmgesicherten Baumarkt zu gelangen. Auf Details ging er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht ein. Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.