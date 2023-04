Sonnenschein und viele Wanderlustige, die ihre Ränzlein geschnürt hatten, um gemeinsam Strecke zu machen – besser konnte die Spendenaktion „Die Pfalz wandert für den Dom“ am Samstag kaum beginnen. „Ich war überrascht, wie viele Menschen sich zur Auftaktwanderung zusammengefunden haben“, berichtete Roman Nitsch, Geschäftsführer der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, am Sonntag. Demnach trafen sich um 9 Uhr rund 60 Teilnehmer an der Marienstatue im Innern des Gotteshauses, von wo aus sie nach einer kleinen Feier losmarschierten, um vorbei an Dudenhofen, Hanhofen, Haßloch und Lachen-Speyerdorf schließlich kurz nach 18 Uhr und nach rund 28 Kilometern das Herz-Jesu-Kloster in Neustadt zu erreichen. Am Ziel seien noch 24 Wanderer dabei gewesen, so Nitsch. Die anderen waren an vorgesehenen Ausstiegspunkten wieder ihrer eigenen Wege gegangen. „Wir hatten wunderbares Wetter und sind durch Wald und eine parkähnliche Landschaft marschiert. Besser konnte es nicht sein“, freute sich Nitsch. Auf der Strecke hatte der Pfälzerwaldverein für eine kleine Stärkung der wackeren Wanderer gesorgt. Der Geschäftsführer der Kaiserdom-Stiftung hofft nun, dass viele weitere Menschen dem Beispiel folgen, bis zum Ende der Aktion am 22. September reichlich Kilometer auf Pfälzer Wegen zurücklegen und mittels Sponsoren Spenden sammeln. Das Geld soll in die Sanierung der beiden Osttürme des 1000 Jahre alten Gotteshauses fließen.

