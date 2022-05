„Nanu?“ betitelt ist die Wanderausstellung, die in Speyer an drei Orten zu sehen ist: im Glaspavillon des Ratshauses (6. bis 28. Mai), in der Gedächtniskirche (5. bis 26. Juni) und in der Bibliothek des Hans-Purrmann-Gymnasiums (18. Juni bis 21. Juli).

Eröffnet wird die Ausstellung, in die der Historiker Wolfgang Knapp (Speyer) einführt, am Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr im Historischen Ratssaal von Oberbürgermeister Stefanie Seiler, Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, der Zweibrücker Projektleiterin Charlotte Glück und Stefan Endres, stellvertretender Schulleiter des Purrmann-Gymnasiums. Die Moderation hat Sabrina Albers vom Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer. Das Duo Fleur Bleue macht Musik.

Im Historischen Ratssaal sind die Begleitveranstaltungen: Am Montag, 16. Mai, 18.30 Uhr, ein Vortrag zu „Speyerer Lesbenemanzipation seit den 1980er-Jahren“ von Christian Könne, Historiker und wie Knapp Kurator der Ausstellung, am Freitag, 20. Mai, 19 Uhr, das Konzert „Vous qui passez sans me voir – das queere französische Chanson“ mit dem Duo Fleur Bleue. Am Donnerstag, 7. Juli, 18.30 Uhr, spricht Sabine Knapp über den Fall der 1477 zum Tode verurteilten Katharina Hetzelsdorfer, die als Mann auftrat: „Transidentität im Mittelalter – eine Quelle im Stadtarchiv Speyer und ihre historische Einordnung“.

Diskothek aus Kaiserslautern

Das Begleitprogramm in der Gedächtniskirche sieht am Dienstag, 7. Juni, 18 Uhr, eine „Kreuz und queer“-Talkrunde mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst vor. Am Sonntag, 19 Juni, um 10 Uhr ist ein Gottesdienst „… und siehe, es wird gut“ mit Pfarrerin Mechthild Werner. Am Dienstag, 14. Juni, 17 Uhr, ist eine Kuratorenführung. Kuratoren Christian Könne und Wolfgang Knapp vermitteln einen Eindruck von der Entstehungsgeschichte der Wanderausstellung und erläutern die Besonderheiten von „Queer Studies“ als Forschungsrichtung. Im Purrmann-Gymnasium gibt es im Juli eine interne Projektwoche und in der Stadtbibliothek Speyer eine begleitende thematische Buchausstellung.

Der Titel nimmt übrigens Bezug auf den Namen „NANU“ einer queeren Diskothek in Kaiserslautern, die in den 1980er- und 1990er-Jahren Gäste aus ganz Süddeutschland anzog, auch US-amerikanische.