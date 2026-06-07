Der Wammsee im Norden von Speyer ist dieses Jahr offiziell in den Badegewässeratlas von Rheinland-Pfalz aufgenommen worden.

Nach der Badegewässerverordnung gelte ein Badegewässer als solches, „wenn die obere Wasserbehörde mit einer größeren Zahl von Badenden rechnet und die zuständige Wasserbehörde kein dauerhaftes Badeverbot erlassen hat beziehungsweise nicht generell vom Baden abrät“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Da diese Voraussetzungen für den Wammsee erfüllt gewesen seien, sei er dem Land und der EU als Badegewässer gemeldet worden.

Wie aus den bisherigen Speyerer Badeseen Binsfeldsee, Kuhuntersee, Sonnensee, Speyerlachsee sowie aus dem Steinhäuserwühlsee („Bonnetweiher“) werden nun auch Wasserproben aus dem Wammsee regelmäßig durch das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises gezogen und vom Landesuntersuchungsamt analysiert. Ziel ist, Gesundheitsgefährdungen für Badende auszuschließen. Die erste Beprobung fand nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) Mitte Mai statt. Demnach gilt aktuell das Wasser im Wammsee als unbedenklich.

Nicht für Allgemeinheit geöffnet

Die Einstufung des Wammsees als Badegewässer bedeute allerdings nicht, dass er „für die Allgemeinheit zur Badenutzung freigegeben“ sei, betont die Stadt. Der See ist im Privatbesitz und laut Verwaltung nach wie vor nicht für den sogenannten Gemeingebrauch geöffnet. Dennoch dürfe darin gebadet werden, und zwar von Anliegern, also etwa den Pächtern angrenzender Grundstücke, wie dem Reitclub Speyer auf dem Ludwigshof. Der rund 36 Hektar große und bis zu 22 Meter tiefe Wammsee ist durch Kiesgewinnung entstanden. Die Ausbaggerung endete im Jahr 2022. Er ist seit Ende der 1990er-Jahre durch einen schmalen Durchstich mit dem Steinhäuserwühlsee verbunden. Pläne, diesen Durchstich mittels Brücke zu überwinden, wurden inzwischen aus Aspekten des Artenschutzes fallengelassen.