Junge Leute aus Speyer und Umgebung sind bei der internationalen Wallfahrt der katholischen Kirche nach Rom dabei, die vom 29. Juli bis 3. August läuft. Es handelt sich dabei überwiegend um Ministranten.

„Mit dir“ – unter diesem Motto machen sich laut Abteilung Jugendseelsorge im Bistum Speyer mehr als 35.000 Ministranten aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Weg nach Rom. Aus dem Bistum Speyer, das die Pfalz und die Saarpfalz umfasst, werden circa 700 Teilnehmer in 13 Bussen nach Rom pilgern. Die 13 Teilnehmer aus der Speyerer Pfarrei Pax Christi – davon zwei Betreuer – sind zum Beispiel mit Reisenden aus Ludwigshafen in einem Bus unterwegs.

Auch aus den benachbarten Pfarreien Dudenhofen, Waldsee und Germersheim sind Messdiener dabei – und voller Vorfreude auf eine Reise, „die eine Vielzahl junger Gläubiger vereint und Menschen aus aller Welt zusammenbringt“, wie das Bistum in seiner Ankündigung betont. In Rom geplant sind unter anderem eine internationale Papstaudienz auf dem Petersplatz am 30. Juli, eine Begegnung mit dem Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann, der in dieser Zeit ebenfalls in den Vatikan reist, schon am Tag zuvor und ein Zusammentreffen der Teilnehmer aller deutschen Bistümer auf dem Petersplatz. Dazu kommen weitere spirituelle sowie kulturelle Programmpunkte. Auch Geistliche begleiten die Reise, aus Speyer etwa Pfarrer Thomas Ott.